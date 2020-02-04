lifecell запустил связь 4G в 10597 населенных пунктах Украины

В январе lifecell расширил сеть 4G еще на 36 населенных пунктов. Теперь скоростной мобильный интернет четвертого поколения от lifecell охватывает 10597 населенных пунктов, где проживает свыше 30 миллионов украинцев.
В прошлом месяце связь 4G от lifecell стала доступной еще в двух населенных пунктах Киевской, 12 — Харьковской, 4 — Днепропетровской, 10 — Львовской, 4 — Житомирской, а также по одному населенному пункту Херсонской, Николаевской, Одесской и Закарпатской областей. На данных территориях проживает около 95 тысяч украинцев.
Среди указанных областей наибольший объем трафика на одного 4G-абонента lifecell за январь наблюдался в Херсонской обл. — 18,6 ГБ, в Днепропетровской обл. — 15,3 ГБ и Харьковской обл. — 12,8 ГБ. В среднем по Украине этот показатель составил 12 ГБ.
Скоростным мобильным интернетом оператора теперь можно воспользоваться в таких туристических и рекреационных местах Украины:
- с. Старое Село Пустомытовского района (Львовская обл.), где расположен Старосельский замок — памятник архитектуры XV-XVII вв.
- с. Пятничаны Жидачевского района (Львовская обл.), которое известно благодаря Пятничанской башне — редкой достопримечательности оборонного строительства галицкой школы.
- с. Деныши Житомирского района (Житомирская обл.), которое является популярным скалолазным районом. Также в селе находятся руины дворца семьи Терещенко.
- с. Троянов Житомирского района (Житомирская обл.), которое называют «малой Швейцарией» Житомирщины благодаря живописным пейзажам.
- пгт Орелька Лозовского района (Харьковская обл.), вблизи которого находится орнитологический заказник «Птичий».
- с. Каменка Двуречанского района (Харьковская обл.), где расположен Двуречанский национальный природный парк с уникальными меловыми комплексами и ботанический заказник «Красный».
- с. Волосское Днепровского района (Днепропетровская обл.), вблизи которого расположены Гранитные скалы – объект природно-заповедного фонда Днепропетровской области.
- пгт Воловец (Закарпатская обл.) — западноукраинский горнолыжный курорт, известный еще с середины XIX века.
Общую карту покрытия оператора можно посмотреть по ссылке.
Напомним, в начале года телеком-оператор lifecell запустил 3G и 4G в метрополитене города Днепр.