lifecell запустил связь 4G в 10597 населенных пунктах Украины

В январе lifecell расширил сеть 4G еще на 36 населенных пунктов. Теперь скоростной мобильный интернет четвертого поколения от lifecell охватывает 10597 населенных пунктов, где проживает свыше 30 миллионов украинцев.

В прошлом месяце связь 4G от lifecell стала доступной еще в двух населенных пунктах Киевской, 12 — Харьковской, 4 — Днепропетровской, 10 — Львовской, 4 — Житомирской, а также по одному населенному пункту Херсонской, Николаевской, Одесской и Закарпатской областей. На данных территориях проживает около 95 тысяч украинцев.

Среди указанных областей наибольший объем трафика на одного 4G-абонента lifecell за январь наблюдался в Херсонской обл. — 18,6 ГБ, в Днепропетровской обл. — 15,3 ГБ и Харьковской обл. — 12,8 ГБ. В среднем по Украине этот показатель составил 12 ГБ.

Скоростным мобильным интернетом оператора теперь можно воспользоваться в таких туристических и рекреационных местах Украины:

с. Старое Село Пустомытовского района (Львовская обл.), где расположен Старосельский замок — памятник архитектуры XV-XVII вв.

с. Пятничаны Жидачевского района (Львовская обл.), которое известно благодаря Пятничанской башне — редкой достопримечательности оборонного строительства галицкой школы.

с. Деныши Житомирского района (Житомирская обл.), которое является популярным скалолазным районом. Также в селе находятся руины дворца семьи Терещенко.

с. Троянов Житомирского района (Житомирская обл.), которое называют «малой Швейцарией» Житомирщины благодаря живописным пейзажам.

пгт Орелька Лозовского района (Харьковская обл.), вблизи которого находится орнитологический заказник «Птичий».

с. Каменка Двуречанского района (Харьковская обл.), где расположен Двуречанский национальный природный парк с уникальными меловыми комплексами и ботанический заказник «Красный».

с. Волосское Днепровского района (Днепропетровская обл.), вблизи которого расположены Гранитные скалы – объект природно-заповедного фонда Днепропетровской области.

пгт Воловец (Закарпатская обл.) — западноукраинский горнолыжный курорт, известный еще с середины XIX века.

Общую карту покрытия оператора можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в начале года телеком-оператор lifecell запустил 3G и 4G в метрополитене города Днепр.

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