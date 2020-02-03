«Укртелеком» окончательно попрощался с таксофонами. Провайдер отключил услугу на днях, первого февраля, передает Mind.

В «Укртелеком» говорят, что причина в мобильной связи, которая полностью вытеснила таксофонию. Услугой звонков через таксофон попросту не пользуются.

«Фактически это решение потребителей. Люди перестали их использовать. Сегодня в среднем таксофоном на улице пользуются две минуты в день», — отметил пресс-секретарь компании Михаил Шуранов.

По мнению провайдера, в современном мире существуют куда более удобные мобильные звонки, мессенджеры и коммуникаторы. Более того, оборудование для таксофонной сети уже устарело, в Украине оно не производится, поэтому развивать это направление проблемно.

В связи с этим «Укртелеком еще в октябре прошлого года пообещал отключить все таксофоны с 1 февраля 2020 года. Тем немногим, кто пользуется услугой до сих пор, компания советует подобрать себе другой доступный канал коммуникации.

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