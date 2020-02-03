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Общественный вещатель Швейцарии SRG / Swiss public broadcaster SRG
Фото: Swiss public broadcaster SRG

В течение 2021 года общественный вещатель Швейцарии – компания SRG – планирует перевести вещание своих телеканалов через DTH-платформу на спутнике Eutelsat Hotbird (13° в.д.) с использованием кодека HEVC/H.265, подготовившись таким образом к переходу на стандарт разрешения Ultra HD. Об этом пишет издание Broadband TV News.

Согласно информации, полученной от компании SRG, данный шаг является частью её стратегии «UHD-Ready», направленной на дальнейшее улучшение технического качества картинки.

Стандарт компрессии HEVC/H.265 был разработан около 10 лет назад и был утверждён ITU в начале 2013 года. Большая часть имеющихся сегодня на рынке устройств для приёма телепрограмм совместимы с этим стандартом компрессии видео. Телевизоры и сет-топ-боксы, которые не совместимы с данным стандартом, подлежат замене.

В компании SRG планируют озвучить график перехода в течение этого года. Однако вещатель уже советует розничным сетям продавать ресиверы, совместимые с HEVC/H.265.

Напомним, в Швейцарии решили сворачивать эфирное цифровое вещание, отдав предпочтение спутниковому телевидению.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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