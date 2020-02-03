В течение 2021 года общественный вещатель Швейцарии – компания SRG – планирует перевести вещание своих телеканалов через DTH-платформу на спутнике Eutelsat Hotbird (13° в.д.) с использованием кодека HEVC/H.265, подготовившись таким образом к переходу на стандарт разрешения Ultra HD. Об этом пишет издание Broadband TV News.

Согласно информации, полученной от компании SRG, данный шаг является частью её стратегии «UHD-Ready», направленной на дальнейшее улучшение технического качества картинки.

Стандарт компрессии HEVC/H.265 был разработан около 10 лет назад и был утверждён ITU в начале 2013 года. Большая часть имеющихся сегодня на рынке устройств для приёма телепрограмм совместимы с этим стандартом компрессии видео. Телевизоры и сет-топ-боксы, которые не совместимы с данным стандартом, подлежат замене.

В компании SRG планируют озвучить график перехода в течение этого года. Однако вещатель уже советует розничным сетям продавать ресиверы, совместимые с HEVC/H.265.

Напомним, в Швейцарии решили сворачивать эфирное цифровое вещание, отдав предпочтение спутниковому телевидению.

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