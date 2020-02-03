В конце прошлого месяца Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал IPTV-лицензию киевскому интернет-провайдеру «Саннет». Интересно то, что «Саннет» какое-то время числился в списке пиратов, который вела ассоциация «Чистое небо», сообщает Телекритика.

Согласно данным, представители провайдера заявили, что на данный момент пришли к решению работать легально. В связи с этим подали заявление на IPTV-лицензию.

В свою очередь Нацсовет одобрил «Саннету» лицензию сроком на 10 лет, согласно которой, провайдер планирует распространять 32 телеканала на территории Оболонского района Киева.

Отмечается, что до какого-то момента «Саннет» находился в «Черном списке» провайдеров, пиративших ТВ-контент. Однако в январе ассоциация «Чистое небо» убрала «Саннет» с сайта blacklists.org.ua.

Напомним, в конце января в Украине впервые привлекли телепирата к уголовной ответственности за нарушение авторских прав.

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