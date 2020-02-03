На собрании членов Технического модуля DVB была одобрена существенная реорганизация подгрупп, отвечающих за разработку и поддержку документации DVB. В частности, было создано пять новых подгрупп, а ещё одна была переименована, дабы отразить изменения её сферы деятельности.

Представители компаний, входящих в состав DVB, смогут следить за работой новых групп и принять участие в этой работе, присоединившись к ним через портал member.dvb.org.

Группа TM-IPI изначально была создана для разработки спецификаций DVB для нужд IPTV, однако в последние годы она взяла на себя большую часть задач, связанных с использованием IP в спецификациях DVB. Результатом стало увеличение числа тактических групп, которые теперь стали самостоятельными рабочими группами. Группа TM-IPI отныне находится в «спящем» режиме – её работа будет возобновлена, если потребуется какое-либо обслуживание спецификаций DVB-IPTV.

Пять новых групп

Результатом собрания стало создание следующих новых подгрупп Технического модуля:

TM-HB (Home Broadcast / Домашнее вещание) – разрабатывает документацию, позволяющую потреблять широковещательный контент, который был «ретранслирован» посредством IP-технологий через сервер, расположенный в одной домашней сети с клиентскими устройствами. Председатель подгруппы – Давиде Миланезио из компании RAI.

– разрабатывает документацию, позволяющую потреблять широковещательный контент, который был «ретранслирован» посредством IP-технологий через сервер, расположенный в одной домашней сети с клиентскими устройствами. Председатель подгруппы – Давиде Миланезио из компании RAI. TM- I ( Internet / Интернет) – отвечает за поддержку документации службы поиска DVB-I и метаданных программы, а также за любые прочие технические задачи, связанные с существующей и будущей спецификацией DVB-I, включая обеспечение технического надзора за недавно поданные заявки на приложения DVB-I. Также группа отвечает за поддержку спецификации TV Anytime. Председателем подгруппы является Пол Хиггс из Huawei.

– отвечает за поддержку документации службы поиска DVB-I и метаданных программы, а также за любые прочие технические задачи, связанные с существующей и будущей спецификацией DVB-I, включая обеспечение технического надзора за недавно поданные заявки на приложения DVB-I. Также группа отвечает за поддержку спецификации TV Anytime. Председателем подгруппы является Пол Хиггс из Huawei. TM-MCAST (Multicast / Многоадресное вещание) – разрабатывает и поддерживает спецификацию DVB для многоадресной передачи данных ABR. Подгруппу возглавляет Ричард Брэдбери из BBC, при этом в ней имеется вакансия сопредседателя, который будет отвечать за средне- и долгосрочное планирование.

– разрабатывает и поддерживает спецификацию DVB для многоадресной передачи данных ABR. Подгруппу возглавляет Ричард Брэдбери из BBC, при этом в ней имеется вакансия сопредседателя, который будет отвечать за средне- и долгосрочное планирование. TM-STREAM – отвечает за техническую деятельность, связанную с DVB-DASH, включая сотрудничество с отраслевым форумом DASH и Ассоциацией HbbTV в сфере верификации и валидации. Должность председателя вакантна – заинтересованным кандидатам следует обратиться к председателю Технического модуля Джону Пизингу.

– отвечает за техническую деятельность, связанную с DVB-DASH, включая сотрудничество с отраслевым форумом DASH и Ассоциацией HbbTV в сфере верификации и валидации. Должность председателя вакантна – заинтересованным кандидатам следует обратиться к председателю Технического модуля Джону Пизингу. TM- TA ( Targeted Advertising / Целевая реклама) – отвечает за завершение разработки и поддержку спецификаций Targeted Advertising для DVB, включая вопросы, связанные с проверкой и утверждением двух недавно разработанных спецификаций. Председателем группы является Мэтт Пул из компании Sony.

TM-GBS превращается в TM-MPEG2TS

Помимо создания новых пяти подгрупп давно действующая группа TM-GBS (Generic Broadcast Services / Службы обычного вещания) была переименована и получила имя TM-MPEG2TS (MPEG-2 Transport Stream / Транспортный поток MPEG-2). Её председатель Александр Адольф уходит в отставку – кандидаты, желающие его заменить, должны связаться с Джоном Пизингом.

Отныне группа TM-MPEG2TS сосредоточится на обслуживании спецификации DVB-SI и других спецификаций системы DVB, касающихся транспортных потоков MPEG-2. Работа, связанная с целевой рекламой, переходит в ведение новой группы TM-TA, а ответственность за поддержание спецификации DVB-GSE (Generic Stream Encapsulation) переходит к TM-MCAST.

Свою работу также продолжат следующие подгруппы Технического модуля: TM-AVC (Audio and Video Coding / Кодирование аудио и видео), TM-S (Satellite / Спутник) и TM-T (Terrestrial / Наземное вещание).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.