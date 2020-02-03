Google запустил новый видеосервис наподобие YouTube. Однако, в отличие от своего знаменитого предшественника, в Tangi можно делиться только обучающими видео, передает 3Dnews.

Согласно данным, Google Tangi рассчитан на короткие, не больше минуты, обучающие ролики, гайды и инструкции. Весь публикуемый контент будет размещен в категориях: «Искусство», «Приготовление пищи», «Сделай сам», «Мода и красота» и «Стиль и жизнь». Вероятно, позже появится раздел «Технологии».

Такой подход к публикации роликов имеет как плюсы, так и минусы. С одной мтроны, авторы видео должны будут более лаконично и понятно излагать суть своих уроков, не отвлекаясь от темы повествования.

С другой стороны, некоторые инструкции могут попросту не вместиться в хронометраж 60 секунд — тогда пользователь будет вынужден все равно лезть на YouTube в поисках более детальных гайдов.

Отмечается, что пока Google Tangi доступен только пользователям iOS. Логично, что видеосервис должен появиться и на собственной мобильной платформе разработчика — Android. Но пока об этом ничего не известно.

Напомним, в прошлом месяце агентство видеоконтента Videofirma представило данные по аудитории YouTube в Украине. Исследование агентства показало, что из всех украинцев, имеющих доступ к интернету, видеоплатформу смотрят 80%.

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