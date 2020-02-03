В России планируют создавать собственное оборудование для мобильных сетей 5G. За реализацию задумки возьмутся компания «Глобалинформсервис» (ГИС) и дочка «Ростеха» — концерн «Созвездие», передает 3Dnews.

Согласно данным, ГИС и «Созвездие» не впервые работают в рамках партнерства. Ранее компании совместными усилиями разработали базовую станцию для связи четвертого поколения в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Теперь обе компании возьмутся за производство оборудования для 5G. Этот стандарт предусматривает возможность передачи данных со скоростью до 20 Гбит/с.

Напомним, в октябре прошлого года российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) обнародовало дорожную карту «Технологии беспроводной связи». Представленные в ней данные указывают на то, что среднегодовой рост рынка 5G в России может превысить мировые показатели и составить 74%.

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