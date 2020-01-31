С 28 по 30 января в Москве, в МВК «Крокус Экспо», проходила выставка, посвященная актуальным вопросам телекома, платного телевидения и медиаиндустрии – CSTB. Telecom&Media’ 2020. В этом году участники события могли посетить мероприятия, уникальные по своей содержательной разработке и значимости для профессионального сообщества. Переформатированная деловая программа состояла из трех ключевых ивентов – пленарного круглого стола «Глобальная экосистема видеосмотрения», форумов Content Summit Russia и «Технологии и сервисы», на которых собрались ведущие представители отрасли. Только ключевые компании, только именитые спикеры и только злободневные темы – все это стало частью огромной площадки CSTB. Telecom&Media. Генеральным партнером 22-й международной выставки-форума стал «Медиа-Коммуникационный Союз».

CSTB.Telecom&Media’2020 открылась пленарным круглым столом «Глобальная экосистема видеосмотрения». Модератор Ксения Болецкая (Ведомости) вместе с участниками выясняла, что происходит со зрительским поведением и предпочтениями, какой контент будет востребованным, займут ли OTT-сервисы лидирующую позицию в медиапотреблении и как на эти трансформации реагировать медиахолдингам, оператором связи и провайдерам, чтобы сохранить свой бизнес.

В первой части дискуссии Вадим Субботин (Роскомнадзор) перечислил ряд направлений, определяющих развитие рынка легальных видеосервисов в России. Большинство трендов связано с поведением пользователей и развитием антипиратских инициатив, запуском новых OTT-платформ, использованием искусственного интеллекта, направленного на улучшение пользовательского опыта. Алексей Краснов (Газпром-Медиа Холдинг) высказался в защиту традиционного вещания, отметив, что некоторые телеканалы все еще способны привлекать аудиторию. Однако наличие борьбы за зрителя очевидно, и расстановка сил зависит от того, есть ли интересный контент у канала или нет. Алексей Янчишин (Национальная Медиа Группа) убежден, что телеканалы рано списывать со счетов: показатели основных из них по рейтингам и доле смотрения продолжают расти.

По общему мнению, особо остро для всех игроков индустрии стоит вопрос медиаизмерений. Ксения Ачкасова (MediaScope) отметила, что только панельных исследований для сбора точных данных недостаточно. Здесь поможет сотрудничество с диджитальными гигантами. Диана Самошкина (Ростелеком) согласилась с тем, что для создания единой методики измерений диджитальные гиганты действительно могут внести огромный вклад, так как имеют в своем распоряжении оцифрованные результаты и паттерны пользовательского поведения.

О том, что происходит у операторов рассказал Николай Орлов (Триколор). Для операторов платного телевидения единственным способом повышения своей конкурентоспособности является создание собственных OTT-платформ и наличие разветвленного доступа в цифровую экосистему.

Во второй части круглого стола предметно говорили о перспективах и драйверах роста российского рынка платного ТВ и видео; развитии и регулировании российского рынка OTT/VoD сервисов; производстве оригинального контента и др. Алексей Волин (Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ) принял активное участие в беседе и подробно рассказал о рынке с позиции регулятора, заметив, что на регулирующие меры министерство идет только в том случае, когда игроки индустрии не могут самостоятельно договориться. Алексей Земский (Телекомпания «НТВ») вступил в дискуссию о взаимодействии государства и всех игроков рынка и поделился статистикой телесмотрения контента канала НТВ на цифровых платформах, в частности на YouTube. Игорь Мишин (ПАО «МТС») особо акцентировал внимание на отношениях рынка и государства. Он считает, что финансовое благополучие холдинга отнюдь не является целью государства, его цель – получить аудиторию у телеэкранов. В этой ситуации важно, чтобы регуляторные действия государства были полезны индустрии.

Олег Туманов (Иви.ру) подчеркнул, что для игроков OTT-среды не существует проблемы заполнения эфирного окна, которая иногда становится причиной появления некачественного контента в сетке телепередач канала. Для его сервиса важным является наличие достойного контента, способного резонировать с чувствами аудитории. Ван Хуасинь (HUAWEI) говорил о развитии и использовании новых технологий, в частности 5G, и специфике использования разных устройств для телесмотрения. Леонид Савков (Яндекс) провозгласил скорое развитие супернишевого контента, который появляется как ответ на запрос аудитории.

Первый день Content Summit Russia начался с полномасштабной аналитики. На сессии «ТВ и видеоконтент» под модераторством Ксении Болецкой (Ведомости) были представлены исследования потребления ТВ и видеоконтента в 2019 году. Ксения Ачкасова (MediaScope) представила отчет о российском телесмотрении. Выяснилось, что 66 % населения смотрят телевизор каждый день в течение 3 часов 40 минут, отдавая предпочтение развлекательным, музыкальным и детским программам, а также кино и сериалам. Особо была подчеркнута ценность получаемых данных по селам и городам с небольшой численностью.

Дискуссионная панель «Традиционное телевидение и конкурентная среда» объединила представителей крупнейших операторов, медиахолдингов и телеканалов. Среди них: Григорий Лавров (Медиа Альянс), Дмитрий Борисов (ПКВС), Александр Косарим (Ростелеком) Арсен Хомутов (Триколор), Ирина Савченко (Первый канал), Ксения Гордиенко (СТС), Андрей Громковский (UFC Russia). Эксперты отметили, что пока рано констатировать смерть традиционного телевидения, так как по сравнению с онлайн-средой линейное вещание позволяет монетизировать контент намного эффективнее. Также на рынке наблюдается развитие нишевого предложения и возрастание роли анимационного производства и спортивных программ. Неизбежным, по мнению спикеров, должна стать консолидация рынка, которая на данный момент не достигла большой активности.

Сессию «Маркетинговые кейсы по продвижению контента» открыли модераторы Яна Бельская («Кабельщик») и Регина Юрикина («Медиабренд»), подчеркнувшие, что маркетинг – основа всего. Производство продукта должно обязательно сопровождаться формирование спросом на него, иначе телеканал ждет провал. Гульнара Умряева (Fox Networks) поделилась инструментарием для продвижения сериала на примере «Войны миров» и «Ходячих мертвецов». В кампании были использованы как традиционные способы охвата аудитории, так и абсолютно новые. Тему впоследствии продолжил Алексей Парфун (агентство «Дельтаплан»), продемонстрировав, как вирусный маркетинг привлек внимание зрителей сериала «Наркос». Вера Трещалова (Триколор) рассказала о способах привлечения аудитории уже при помощи event-маркетинга. Совместно с каналом «Рыжий» был организован выездной проект «Путешествие в страну телевидения», позволивший расширить географию телесмотрения. Мария Черкасская (Первый ТВЧ) выступила с докладом об успехе проекта «Рыбалка за рулем» на канале «Охотник и Рыболов». Передача превратилась в настоящий фестиваль для всей семьи, повысив лояльность существующих зрителей телеканала и заполучив новых. Александр Саркисян («Уфанет») презентовал акцию «Оранжевой десант», за счет которой сотрудники телеком-компании смогли обеспечить приток новых абонентов и обойти своих главных конкурентов. Мария Филиппова («Дорама») рассказала об участии телеканала в Фестивале корейской культуры. Алена Аксеновских («Интерсвязь») презентовала мобильное приложение, ставшее для компании драйвером продаж. Анна Комен (Megogo) представила кейс по брендированию городского транспорта с целью получения новых подписчиков сервиса. Мария Казарез («Медиа Альянс») рассказала о социально-значимой кампании, проведенной в поддержку месяца борьбы против рака молочной железы на канале TLC. Олег Кудряшов («Ореол») завершил сессию презентацией о кампании экологической направленности «Чистые игры», суть которой заключалась в объединении людей для очистки парка.

Аналитика сопровождала Content Summit Russia и на сессии «Российский рынок ОТТ и видеосервисов». Александр Кардаш (PricewaterhouseCoopers) отметил, что мы живем в век всемирной OTT-зации. На глобальном и вслед за ним на российском рынке появляется множество новых сервисов, которые, в свою очередь, вкладываются в новые форматы – вертикальные и интерактивные видео, интерактивные сериалы. Многие компании идут в спортивный контент. Из трендов: затраты компаний на производство контента заметно растут, а темпы роста выручки при этом за ними не успевают. Приток новых пользователей замедляется, при этом аудитория стала лояльнее относиться к подпискам. По статистике американского рынка, 44% аудитории ОТТ-сервисов имеет как минимум 2 подписки, 18% – как минимум 3 подписки, 7% – как минимум 4.

Роберт Голд (CuriosityStream) поделился своим видением настоящего и будущего мирового рынка стриминг медиа. Сегодня зрители всё более требовательны, им необходимо высокое качество, возможность смотреть видео тогда, когда хочется, отсутствие рекламы и приемлемая цена за подписку. Чтобы привлечь новую аудиторию, важно грамотно подойти к вопросу монетизации, дарить пользователям бесплатные подписки на ограниченный срок.

Сессия «Российский рынок ОТТ и видеосервисов» продолжилась дискуссионной панелью об эффективных моделях монетизации видеосервисов. Модераторами выступили Ксения Болецкая (Ведомости) и Александр Кардаш (PwC). Они предложили экспертам обсудить появление новых российских ОТТ-сервисов и форматов контента, а также повышение стоимости производства контента. В дискуссии приняли участие Алексей Иванов (МТС), Екатерина Переверзева (Media Broadcasting Group), Макар Кожухов (OKKO Entertainment/Rambler Group), Денис Горшков (more.tv), Андрей Громковский (UFC Russia), Лидия Баскакова (Head of YouTube Media Partnerships Russia & CIS), Константин Смирнов, (НТВ-Плюс), Кирилл Абрамов (Триколор). В рамках сессии была подчеркнута важность максимального вовлечения абонента в различные варианты потребления контента, объявлено о постоянном развитии нишевого контента, в частности, документалистики и познавательных программ, высказаны убеждения о том, что стоит разрабатывать контент для молодой аудитории, готовой к покупке подписок, и не забывать о главном качестве продукта – его эксклюзивности, рассмотрены различные драйверы подписки – в том числе отсутствие рекламы, выяснено, на чем основывается лояльность абонентов и сделаны прогнозы о том, когда зрители окончательно перейдут на легальную сторону потребления контента.

При поддержке Ассоциации продюсеров кино и телевидения состоялись две последующие сессии под модераторством Сусанны Альпериной (редактора гуманитарного блока «Российской газеты»). На первой из них – «Российский контент: производство и дистрибуция» – были затронуты технологические особенности создания разножанровых проектов и раскрыты подробности уже вышедших или только готовящихся к релизу кинолент и сериалов. В сессии приняли участие Сергей Сельянов (Ассоциация продюсеров кино и телевидения, СТВ); Александр Акопов (Cosmos Studio); Федор Бондарчук (Art Pictures Studio, Киностудия «Ленфильм», продюсер, режиссер, актер); Влад Ряшин (Star Media); Рафаел Минасбекян (ГПМ КИТ); Макар Кожухов (OKKO Entertainment/Rambler Group) и Александр Котт (режиссер, сценарист, продюсер).

На второй сессии «Закупка и адаптация зарубежного контента» встретились Александр Акопов (Cosmos Studio); Влад Ряшин (Star Media); Юлия Сумачева (ВайТ Медиа); Владимир Утин (Леан-М), Иван Самохвалов (Среда); Юлия Иванова (Марс Медиа Энтертейнмент). Модератор Сусанна Альперина подняла важные для сферы вопросы: какой контент следует приобретать и в каком виде, как адаптировать контент для российского рынка с учетом менталитета жителей нашей страны, какие проблемы существуют в отрасли и т.д. Эксперты поделились своим кейсами адаптации проектов, в которых в своё время приняли участие, обменялись примерами, когда проект начинает жить «собственной жизнью» в другой стране, а также рассказали о ближайших адаптациях.

Закрыла Форум Content Summut Russia дискуссионная панель «Авторские права и борьба с пиратством» под модераторством Павла Каткова (Катков и партнеры). Екатерина Миронова (ООО «ГПМ РТВ», ООО «Ума.тех», Союз «МКС»), Ирина Савченко (Первый канал), Андрей Громковский (UFC Russia), Леонид Савков (Яндекс), Алексей Катков (КИП), Евгений Сафронов (InterMedia) подчеркнули, что пиратство – это отдельный вид бизнеса, отметили необходимость сокращения сроков блокировки пиратских трансляций и необходимость одновременного воздействия на все пять звеньев цепи: правообладателей, пиратские сайты, рекламодателей, операторов связи и конечных потребителей контента. В завершение дискуссии была представлена технология KIP MONITOR, позволяющая эффективно выявлять большинство нарушений авторских прав, а также сделан экскурс в историю пиратской отрасли в России и мире.

В рамках параллельно проходившего Форума «Технологии и сервисы» операторы, вещатели, представители технологических компаний обсуждали свой опыт использования существующих технологий и перспективы от внедрения новейших разработок. Так, в ходе дискуссионной панели «Форматы сверхвысокой четкости. Маркетинг и развитие бизнеса», открывшей Форум, развернулись жаркие дебаты между операторами и представителями телеканалов. За стремительный рост и несомненные перспективы UHD и 4К выступили модератор Николай Орлов (Триколор), Александр Сурков (GS Group), Владимир Широков (Старт) и Максим Землянко (Русский Экстрим). Более пессимистичные взгляды выразили Андрей Семериков (АО «ЭР-Телеком Холдинг»), Виталий Силов (ПАО «Ростелеком») и Максим Полухин (Первый ТВЧ), высказавшие опасения о том, что перспективы форматов UHD и 4К в российских реалиях невелики как из-за невозможности платить за подобный контент, так и из-за низких требований к его качеству. Тем не менее, эксперты сошлись в одном: несмотря на пессимизм операторов, от прогресса никуда не деться, а потому форматы сверхвысокой четкости продолжат развиваться и охватывать рынок.

В ходе технологической сессии «Новая жизнь вещательных технологий» участники дискуссии поделились опытом использования технологий «наступившего настоящего». Открыл сессию Jim Phillipoff (EMEA, Irdeto) с докладом о глобальных трендах отрасли: популяризации ОТТ-сервисов, продолжающемся росте рынка платного телевидения в России и стремительном нарастании количества абонентов ОТТ-сервисов. Эксперты поделились конкретными кейсами и наблюдениями из своей практики. Так, Александр Черняев (Huawei) рассказал о реализованных компанией проектах с использованием технологий 5G, а Станислав Савинов (НПО «Перспектива») поделился наблюдениями о тренде на вертикальное видео как в соцсетях, так и в более серьезных платформах, таких как OKKO.Move. Доложили о решениях, значительно повышающих эффективность бизнеса, Алексей Поройков (Российский футбольный союз), Григорий Урьев (ПАО «Ростелеком»), Дмитрий Гребенюк (Sport360.club) и Евгений Мейтес (Матч ТВ). Вдохновлял слушателей и спикеров на активную дискуссию модератор сессии Олег Колесников (АНО Универсиада 2023).

Еще одно мероприятие Форума «Технологии и сервисы», дискуссионную панель «Спутниковые операторы связи в эпоху «Индустрии 4.0»», открыл модератор Сергей Плотников (ГПКС), предложив присутствующим экспертам ответить на вопрос: какие опасности и какие возможности несет индустрия 4.0 операторам спутниковой связи? Мнение большинства присутствующих оказалось единым. Андрей Черников (РТРС), Кирилл Махновский, (ГК «Орион») и Юрий Резвяков (Триколор) отметили невозможность быстрой адаптации спутников к стремительно развивающимся технологиям – и, соответственно, необходимость грамотного планирования деятельности компании на 15-20 лет вперед. Григорий Кузин (Медиалогистика), Денис Филипишен (ООО «Спутниковое ТВ»), Сергей Степанюк (ООО «НТВ-Плюс») и Николай Орлов (Eutelsat) сошлись на необходимости ориентироваться на запросы пользователей и адаптироваться к ним. По словам Юлии Шахмановой (STV), с точки зрения бизнеса ничего не изменилось и принцип работы остался все тем же: надо знать, что нужно клиенту.

Следующая сессия «Повышение бизнес-эффективности телеканалов посредством дополнительных сервисов» объединила весь спектр игроков рынка интерактивного телевидения в обсуждении перспектив технологии HbbTV. Дмитрий Колесов (J’son & Partners Consulting), модератор сессии, отметил, что для того, чтобы нововведение прижилось, оно должно быть удобным и приносить пользователю ощутимую разницу. Haymi Behar (SPI International), Артем Мамышев (ООО «Телетаргет»), Роман Антоненко (АО «Телекомпания НТВ»), Сергей Сторожев (Национальная Медиа Группа) и Ирина Савченко (Первый канал) доложили о преимуществах HbbTV: технология позволяет внедрить интерактивные игры со зрителями, ощутимо повышая их вовлеченность и лояльность; предоставляет новые рекламные возможности и позволяет собирать точную статистику. Роман Ясинский (ГК «Орион»), Андрей Труфанов (ГК «Орион») и Лариса Макаровская (NAGRA — Kudelski Group) рассказали о более технических особенностях внедрения интерактивных технологий.

Традиционная масштабная Сессия региональных операторов в этот раз была разделена на 4 блока, посвященных каждый наиболее острым вопросам операторского бизнеса. Первый — «Состояние, проблемы и перспективы рынка региональных операторов связи», предложил к обсуждению влияние государственных инициатив на рынок услуг связи, а также текущее положение дел на рынке региональных операторов. Модератор, Олег Грищенко (Ассоциация «Ростелесеть»), коротко изложил текущие изменения в законодательстве в сфере связи и вытекающие из этого риски для операторов, в частности вопрос об КИИ (критической информационной инфраструктуре), который теперь касается всех операторов c базой более 3000 уникальных абонентов. Александр Васильев («Ланта», Тамбов) отметил, что пока КИИ – это лишь рекомендация, но разбираться с этим вопросом операторам придется. Кратко обрисовал государственные инициативы в области устранения цифрового неравенства Владимир Моченов (Департамент инфраструктурных проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ). По его словам, уже прошел первое чтение законопроект о том, чтобы оператор универсального обслуживания не имел права отказывать в присоединении к точке доступа другим операторам связи. Михаил Силин (Ассоциация кабельного телевидения России) говорил о рисках и обязанностях, возникающих перед региональными операторами. Дмитрий Галушко (ОрдерКом) рассказал аудитории про юридическую ответственность региональных операторов и поделился ценными советами, как уберечь свой бизнес от проблем с законом. Его поддержал Алексей Леонтьев (Ассоциация Телекоммуникационных Операторов), который рассказал об обширном судебном опыте организации в части отстаивания своих прав. Искандар Бахтияров (Уфанет) и Александр Трофимов (Интерсвязь) призвали всех к инновациям и развитию бизнеса в новые ниши (например, домофонию). Еще один успешный опыт развития представил Александр Лебедев (ГК «Столичные кабельные сети»). По словам спикера, если капитализация компании растёт с меньшей скоростью, чем инфляция, то срочно надо принимать меры.

Следующий блок – дискуссию «Правовые и административные риски операторов» модерировала Яна Бельская (Кабельщик). Дмитрий Галушко (ОрдерКом) доложил об особенностях реализации новых федеральных законов, затрагивающих деятельность операторов связи. Алексей Малышев (Ассоциация юристов России) осветил тему противоречий в российских законах, регулирующих вещание и связь, и указал пути решения подобных проблем. Антон Богатов (Telia Company) поделился презентацией на тему повышения цен на инфраструктуру под размещение сетей связи. Артем Козлюк (Роскомсвобода) рассуждал о воздействии организаций на регулирующие нормы и призвал операторов не бояться становиться субъектами законодательной инициативы.

В рамках третьего технологического блока «Решения и продукты», модератором которого выступила Екатерина Петухова (Кабельщик), участники представили аудитории свои проекты. Николай Михайлов (IPTVPORTAL) рассказал, как оператору ШПД избежать оттока пользователей, не демпингуя, а грамотно стимулируя спрос на свои услуги. Иван Сапунов (VAS Experts) презентовал Value Added Services для абонентов IPTV и рассказал, какими способами можно повысить качество услуг и лояльность аудитории. Сергей Никулин (RDP.RU) представил EcoQoE — инструмент для оценки восприятия абонентами качества видеостриминговых сервисов, собирающий статистические данные, по которым и оценивается качество восприятия.

Завершала Сессию региональных операторов дискуссия «Диверсификация бизнеса и новые источники дохода». Модератор: Яна Бельская (Кабельщик). Михаил Майоров (Интернет-кооператив «ПЖ-19») рассказал о причинах создания такой необычной формы организации. Александр Лебедев (ГК «Столичные кабельные сети») поделился перспективами развития операторов с моноуслугой. В своём выступлении он выделил основные драйверы роста, выработанные компанией: гибкость, сервис, цена, расширение аудитории, диверсификация. Наталия Генц (Ланта) говорила об эффективных способах наращивания абонентской базы при помощи новых услуг, в частности, доставки. Искандар Бахтияров (Уфанет) высказал своё мнение о будущем региональных операторов.

CSTB. Telecom&Media в очередной раз подтвердила статус ключевого события индустрии телеком и медиа, на котором можно услышать точки зрения представителей рынка и государства, узнать, как трансформировать бизнес для его дальнейшего развития, получить консультации ведущих экспертов отрасли.

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