Компания SpaceX и египетский спутниковый оператор Nilesat заключили контракт, который предусматривает запуск спутника Nilesat 301 на борту ракеты Falcon 9 в начале 2022 года. Данную информацию подтвердили в компании SpaceX.

Коммерческое соглашение было подписано в Каире представителями компаний SpaceX и Nilesat. Финансовые условия соглашения не раскрываются.

Ожидается, что запуск спутника будет произведен с мыса Канаверал в первом квартале 2022 года. Спутник будет выведен на геостационарную переходную орбиту – эллиптическую петлю вокруг Земли, которая является стандартной переходной орбитой для спутников связи, отправляющихся на геостационарную орбиту – на высоту почти 36 000 километров над экватором.

Предыдущие спутники компании Nilesat запускались при помощи ракет типа Ariane с территории Французской Гвианы. Нынешний контракт Nilesat с компанией SpaceX стал первым случаем сотрудничества между двумя компаниями.

Спутник Nilesat 301 будет построен компанией Thales Alenia Space и собран на её заводе в Каннах, Франция. Nilesat и Thales объявили о заключении соглашения о производстве спутников в декабре.

Согласно сообщениям компании Thales Alenia Space, спутник Nilesat 301 будет построен на базе платформы Thales Spacebus 4000-B2, а его масса при старте составит около 4 метрических тонн.

Спутник Nilesat 301 будет находиться на геостационарной орбите в позиции 7 градусов западной долготы. Проектный срок эксплуатации спутника составит более 15 лет.

В точке 7 градусов западной долготы спутник Nilesat 301 будет находиться рядом со спутником Nilesat 201, предоставляя услуги связи в Ku-диапазоне клиентам в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В компании Thales заявляют, что спутник Nilesat 301 сможет расширить зону покрытия компании Nilesat в Африке, а также обеспечит широкополосной связью в Ka-диапазоне весь Египет.

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