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Спутник Nilesat 301

Компания SpaceX и египетский спутниковый оператор Nilesat заключили контракт, который предусматривает запуск спутника Nilesat 301 на борту ракеты Falcon 9 в начале 2022 года. Данную информацию подтвердили в компании SpaceX.

Коммерческое соглашение было подписано в Каире представителями компаний SpaceX и Nilesat. Финансовые условия соглашения не раскрываются.

Ожидается, что запуск спутника будет произведен с мыса Канаверал в первом квартале 2022 года. Спутник будет выведен на геостационарную переходную орбиту – эллиптическую петлю вокруг Земли, которая является стандартной переходной орбитой для спутников связи, отправляющихся на геостационарную орбиту – на высоту почти 36 000 километров над экватором.

Предыдущие спутники компании Nilesat запускались при помощи ракет типа Ariane с территории Французской Гвианы. Нынешний контракт Nilesat с компанией SpaceX стал первым случаем сотрудничества между двумя компаниями.

Спутник Nilesat 301 будет построен компанией Thales Alenia Space и собран на её заводе в Каннах, Франция. Nilesat и Thales объявили о заключении соглашения о производстве спутников в декабре.

Согласно сообщениям компании Thales Alenia Space, спутник Nilesat 301 будет построен на базе платформы Thales Spacebus 4000-B2, а его масса при старте составит около 4 метрических тонн.

Спутник Nilesat 301 будет находиться на геостационарной орбите в позиции 7 градусов западной долготы. Проектный срок эксплуатации спутника составит более 15 лет.

В точке 7 градусов западной долготы спутник Nilesat 301 будет находиться рядом со спутником Nilesat 201, предоставляя услуги связи в Ku-диапазоне клиентам в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В компании Thales заявляют, что спутник Nilesat 301 сможет расширить зону покрытия компании Nilesat в Африке, а также обеспечит широкополосной связью в Ka-диапазоне весь Египет.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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