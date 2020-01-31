Украинская антипиратская ассоциация (УАПА) и Инициатива «Чистое небо» немного изменят алгоритм проведения мониторинга размещения рекламы на пиратских сайтах. Теперь он будет проходить по самому свежему и актуальному списку за предыдущий месяц, сформированному в начале месяца мониторинга. Например, в феврале мониторинг будет проводиться по «черному списку» января, опубликованному на сайте blacklists.org.ua в первую неделю февраля.

«Анализируя результаты мониторинга УАПА,в последнее время мы замечаем значительное увеличение количества доменов, на которые ведут сайты из списка blacklists, то есть создаваемые зеркала и редиректы, — объясняет директор Общественного союза “Инициатива Чистое небо” Катерина Федорова. — Формируя blacklists, мы начали добавлять туда такие ресурсы, но переадресации создаются очень быстро, и с их помощью воры могут скрыться от преследования и продолжить развивать свой бизнес за счёт рекламной монетизации».

Свидетельством распространения зеркал и редиректов с ворованным контентом может быть тот факт, что каждая минута просмотра пиратского видео ворует 3,5 минуты у легального потокового видео. Это — вывод исследовательской компании Института технологической политики, поддерживаемой Amazon, Apple, AT&T Comcast, Google и другими техгигантами.

Был проведен ряд исследований, в которых измеряли влияние воровства видео-контента в интернете на время, потраченное на просмотр легальных потоковых сервисов. Проанализировали 5,25 терабайта онлайн-активностей 19764 американских домохозяйств с использованием 468612 устройств в период с 2016 по 2017 год, вывод — каждая минута пиратского просмотра видеоконтента вытесняет 3,5 минуты легального просмотра.

В качестве базы для анализа были использованы необработанные пользовательские массивы данных, предоставленные ComScore, об использовании 67 легальных OTT-сервисов и 2632 сайтов, идентифицированных как пиратские, а также платформы обмена файлами Kodi.

Исследователи говорят, что данные по сайтам с ворованным контентом у них не полные, и не дают возможность в полной мере оценить влияние на потребление легального контента. Эта картина даёт только «вершину айсберга», но очевидно, что пиратами постоянно создаётся такое количество новых сайтов/доменных имён, что они вытесняют легальные не только из поисковой выдачи, но и из зоны внимания зрителя.

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