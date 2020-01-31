В 2019 году «Медиа Группа Украина» инициировала возбуждение 57 уголовных дел и зафиксировала более 150 фактов нарушения прав интеллектуальной собственности в сети провайдеров.

Борьба с пиратством – одно из приоритетных направлений стратегии бизнеса «Медиа Группы Украина». Защита телевизионного контента и авторских прав является очень важной для развития рынка в стране и выступает маркером для международного сообщества. Медиа Группа тщательно рассматривает и принимает решение по каждому отдельному случаю пиратства.

Так, в 2019 году Медиа Группой было выявлено более 150 фактов незаконной ретрансляции телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2», Футбол 1 HD, Футбол 2 HD, «Украина», НЛО TV, Индиго TV в сети кабельных или IPTV-провайдеров.

Сначала с нарушителем проводятся переговоры – это быстрый и эффективный способ понять отношение провайдера к факту нарушения, а также его готовность принять меры по прекращению и недопущению пиратства в будущем. Как правило, до 80% переговоров заканчиваются заключением договора о сотрудничестве.

В случае если провайдер нарушил права, а после уведомления и переговоров прекратил пиратство, но при этом не заключил договор, он выплачивает компенсацию в досудебном порядке. Дальнейшее пиратство среди таких провайдеров – повод для компании обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

В 2019 году «Медиа Группой Украина» совместно с Департаментом киберполиции Национальной полиции было инициировано открытие 18 уголовных производств по фактам незаконной ретрансляции телеканалов кабельными или IPTV-провайдерами, а также 19 уголовных производств по фактам незаконной ретрансляции телеканалов медиагруппы ОТТ-сервисами или в сети интернет. На сегодня проходит 18 уголовных производств, связанных с деятельностью кардшаринговых сервисов, и 2 уголовных дела по факту незаконного распространения аудиовизуального контента (VOD).

Особенно эффективно расследование фактов пиратства в 2019 году проводилось правоохранительными органами Киева, Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Львовской и Закарпатской областей.

Постоянно осуществляется мониторинг и блокирование незаконных ретрансляций футбольных матчей, копий их записей, в том числе ключевых спортивных событий, кино-сериального контента, распространение международных телеканалов «Медиа Группы Украина» Ukraine 1/Ukraine 2, NLO TV 1/NLO TV 2 в сетях зарубежных ОТТ-сервисов, использование сигнала телеканалов в кафе, барах, ресторанах, гостиницах. Важно отметить, что только за 2019 год собрано и удалено около 250 тыс. копий пиратских записей футбольных матчей, а также более 560 тыс. ссылок на пиратские VOD-сайты с кино-сериальным контентом Медиа Группы.

Аналитические данные по результатам борьбы с медиа-пиратством в интернете уже сегодня позволяют сказать, что пиратам в Украине стало менее комфортно: большая часть пиратских C&C, CDN, а также стриминговых серверов переместились в страны ЕС (80%) и РФ (15%), когда в Украине их всего 5%.

«Итоги 2019 демонстрируют нашу эффективную работу и являются громким предупреждением для тех, кто планирует заниматься незаконным распространением контента. Стратегия защиты прав интеллектуальной собственности «Медиа Группы Украина» на 2020 год – дальнейшая работа с нарушителями, прекращение пиратства и полная легализации украинского рынка. Мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству. Нам есть что предложить каждому игроку медиарынка, работающему на территории Украины или за ее пределами», – комментирует Антон Яцык, Директор департамента финансово-экономической и информационной безопасности «Медиа Группы Украина».

Напомним, ранее мы сообщали о результатах борьбы с пиратсвом медиахолдингом 1+1 media. Недавно также стало известно, что в Украине впервые привлекли телепирата к уголовной ответственности за нарушение авторских прав.

Отметим, сегодня УАПА и «Чистое небо» заявили об изменении алгоритма проведения мониторинга размещения рекламы на пиратских сайтах в Украине.

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