Киевстар в очередной раз расширил покрытие 4G. Теперь к сети четвертого поколения оператора подключены еще 73 населенных пункта, сообщает пресс-служба.

Среди населенных пунктов, которые Киевстар подключил к 4G, в частности, город Чуднов Житомирской области, город Остер Черниговской области, пгт Оржица Полтавской области, пгт Соленое Днепропетровской области и др.

Таким образом, на сегодняшний оператор предоставил доступ к сети четвертого поколения более чем 74% населения страны. Чтобы обеспечить населению Украины доступ к новым технологиям связи, Киевстар установил свыше 8 тысяч базовых 4G-станций и еженедельно увеличивает территорию сети.

Напомним, что по данным независимых международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы, средняя скорость мобильного интернета на устройствах, которые поддерживают связь 4G, в сети Киевстар – самая высокая среди мобильных операторов Украины.

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