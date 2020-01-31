Зрители футбольных телеканалов, входящих в «Медиа Группу Украина» (МГУ), смогут смотреть поединки между командами трёх новых чемпионатов.

1 февраля в эфирной сетке семейства спортивных телеканалов «Футбол 1/2/3» (входят в МГУ) появятся трансляции матчей трёх новых футбольных турниров. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе вещателя.

«Начиная с ближайшего уик-энда, зрители телеканалов смогут увидеть матчи чемпионатов Нидерландов и Аргентины, а также Кубка Бразилии», – говорится в официальном пресс-релизе.

В частности, сообщается, что уже 2 февраля на телеканале «Футбол 3» состоится live-трансляция матча между клубами «Аякс» и «ПСВ» – центральная встреча 21-го тура чемпионата Нидерландов.

Вместе с тем, зрителя будет доступен Чемпионат Аргентины по футболу – один из самых ярких турниров Латинской Америки, наряду с чемпионатом Бразилии. 24 клуба, в числе которых именитые «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», ведут борьбу за звание сильнейшего клуба Аргентины.

В пресс-службе телеканалов «Футбол 1/2/3» также добавили, что Кубок Бразилии является ежегодным турниром с форматом игр на выбывание. Молодые таланты и познавшие вкус больших побед ветераны, яркий комбинационный футбол и драматичные матчи – всё это становится доступно украинским зрителям.

Напомним, 1 февраля в Украине начинает работу новый телеканал «Футбол 3».

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