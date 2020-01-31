Полностью электрический спутник Eutelsat 7C введён в эксплуатацию и начинает обслуживать клиентов в странах Африки, Европы, Ближнего Востока, а также в Турции.

В ночь с 27 на 28 января команда компании Eutelsat Communications перенесла на новый спутник целый ряд служб, среди которых, в частности, турецкая платная цифровая платформа Digiturk, турецкий национальный вещатель TRT, а также британская платформа Globecast UK, вещающая на страны Европы и Ближнего Востока.

Новый спутник имеет 49 транспондеров Ku-диапазона, эквивалентных 36 МГц, и увеличит доступную ёмкость в орбитальной позиции 7 градусов восточной долготы на 19 транспондеров. В указанной орбитальной позиции спутник будет работать в паре со спутником Eutelsat 7B.

Тем временем, в рамках реализации стратегической программы по реорганизации спутникового флота Eutelsat, спутник Eutelsat 7A будет переведен в другую орбитальную позицию.

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