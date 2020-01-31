Отправка в космос спутников связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103», которая должна была состояться в начале весны текущего года, была снова отложена. Теперь пуск ракеты «Протон-М» с космическими аппаратами состоится не раньше апреля 2020 года, передает РИА Новости.

Стоит напомнить, что изначально спутники должны были отправиться в космос еще в 2019 году для поддержания орбитальной группировки. Однако запуск был отложен до 30 марта текущего года.

«Экспресс-80» и «Экспресс-103» производит предприятие «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» на заказ Федерального государственного унитарного предприятия «Космическая связь».

Аппараты предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.