Оператор DNA озвучил цены на 5G-услуги в Финляндии

Финский оператор DNA запустил услуги 5G и назвал цены. Оператор планирует в ближайшее время развернуть сеть пятого поколения в более чем 20 регионах Финляндии, передает Content-Review.

Согласно данным, DNA запустил 5G еще в декабре, однако только в качестве альтернативы домашнему интернету. Абонентам был предложена точка доступа Huawei за 400 евро.

Сейчас оператор озвучил тарифы для владельцев смартфонов и пользователей, планирующихся подключаться к сети стационарно. DNA предлагает два безлимитных тарифа с неограниченным трафиком, минутами и SMS. Один из них предполагает максимальную скорость до 400 мегабит в секунду за 32 евро, другой — до 1 гигабита в секунду за 50 евро.

Отмечается, что на данный момент 5G от DNA покрывает 20 городов и поселений. В дальнейшем оператор планирует развернуть сеть пятого поколения еще в 18 финских городах.

При этом 5G-смартфонов у DNA пока нет. Да и в принципе, на мировом рынке сейчас представлены всего пару моделей устройств с поддержкой сети пятого поколения. Соответственно, их высокая стоимость не позволяет пока массово использовать телефоны для подключения к новому стандарту, а значит — 5G-тарифы от DNA какое-то время не будут актуальны.

Хотя, компания Canalys в прогнозе касательно состояния рынка смартфонов на ближайшие годы указывала, что уже в 2023 году доля устройств с поддержкой 5G будет составлять больше половины всех поставляемых телефонов.

А вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг анонсировал значительное падение стоимости смартфонов с поддержкой сети пятого поколения в ближайшем будущем. Уже через год, по его словам, можно будет приобрести такое устройство за чуть более 7,5 тысячи гривен.

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