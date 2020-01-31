Apple и Google создают новый стандарт SMS-сообщений, направленный на усиление защиты пользователей от злоумышленников. OTP SMS поможет избежать утечки данных при введении одноразовых кодов подтверждения, передает Лига.Tech.

Сообщается, что OTP SMS призван усилить безопасность при двухфакторной идентификации на сайтах посредством получения кода подтверждения. Сообщения нового стандарта будут вмещать не только код, но и URL на сайт, чтоб пользователи понимали, откуда идет запрос.

Также стандартизация OTP SMS поможет браузерам и мобильным приложениям легче отличать обычные сообщения от фейковых. Это позволит надежнее распознавать содержащийся в них код и требовать меньше взаимодействия от пользователя.

Напомним, в ноябре корпорация Google начала предоставлять пользователям бесплатную услугу по замене SMS на новый стандарт сообщений — RCS.

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