SpaceX совершила третью отправку интернет-спутников Starlink в космос. Компания запустила 60 космических аппаратов с помощью ракеты-носителя Falcon 9, передает Gazeta.ua.

Согласно данным, изначально этот запуск должен был состояться 27 января, однако позже был перенесен на 28, а потом и на 29 января.

Известно также, что первая ступень ракеты Falcon 9 уже совершила посадку в автоматическом режиме на плавучей платформе Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Напомним, запуск первой группировки 60 спутников Starlink состоялся в прошлом году 24 мая. Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал, штат Флорида в 06:30 по киевскому времени.

Следующие 60 аппаратов Starlink были отправлены в космос 11 ноября 2019 года со стартовой площадки SLC-40 на мысе Канаверал (США) в 16:56 по киевскому времени.

Каждая отправка является частью проекта SpaceX по развертыванию глобальной мега-группировки, которая в конечном итоге должна объединить в себе 12 000 аппаратов.

Спутники послужат для раздачи сигнала спутникового интернета, что должно увеличить доходы компании, а это, в свою очередь, поможет реализации амбициозных планов, связанных с межпланетными полётами.

Стоит отметить, что, согласно отчёту Morgan Stanley Research, к 2027 году – после запуска на орбиту группировки из 12 000 спутников Starlink, обеспечивающих раздачу интернета, – базовая стоимость компании SpaceX достигнет умопомрачительных пределов в 120 миллиардов долларов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.