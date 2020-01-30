Европейская комиссия опубликовала список рекомендаций, призванных гарантировать безопасность инфраструктуры 5G в странах-членах, возложив при этом на сами эти страны ответственность за выбор компаний-производителей, участвующих в поставках оборудования для ядер сетей.

Предложив своё набор инструментов для обеспечения безопасности 5G, Еврокомиссия призывает регуляторов использовать свои полномочия для обеспечения контроля над цепочкой поставок оборудования для мобильных операторов. В частности, в Еврокомиссии хотят, чтобы национальные регуляторные органы проводили оценку профилей рисков производителей, вводили ограничения для компаний с высокой степенью риска, а также исключали отдельных поставщиков из процесса предоставления «ключевых элементов» для постройки сетей.

В Еврокомиссии рекомендуют операторам ограничить зависимость от одного поставщика, заменив её стратегией, аналогичной принятой в Великобритании, и предусматривающей работу с множеством поставщиков.

Документ Еврокомиссии также содержит подробные рекомендации по снижению специфических рисков в секторе 5G и даёт обзор ключевых стратегических и технических мер для использования государствами-членами.

Еврокомиссар Маргаритис Скинас говорит: «Истинный союз безопасности – это то, что может защитить граждан Европы, компании и критически важную инфраструктуру. 5G станет новаторской технологией, но она не нести в себе безопасности для нашего внутреннего рынка. Разработка набора инструментов является важным шагом на пути к тому, что должно стать постоянным центром для коллективной работы в ЕС по обеспечению защиты нашей критической инфраструктуры».

Последний документ был составлен в рамках реализации более широкого плана по обеспечению безопасности сети 5G, начатого в марте 2019 года, который даёт информацию о передовых практиках для стран, но не вводит юридически обязывающих правил.

Впрочем, в заявлении ЕС говорится, что все государства-члены согласились предпринять шаги, предложенные в наборе инструментов, до 30 апреля, а отчёты о состоянии дел в каждой конкретной стране должны быть представлены до 30 июня.

В соответствии с правилами, действующими в ЕС, вопросы национальной безопасности находятся в ведении отдельных стран, но Еврокомиссия настаивает на скоординированном подходе к обеспечению безопасности 5G.

На внедрение технологии 5G в Европе потрачено уже более 1 миллиарда евро. Ожидается, что до конца текущего года сети 5G станут доступны в 138 европейских городах.

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