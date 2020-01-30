По оценкам экспертов сервиса интерактивного телевидения DIVAN.TV, ОТТ/IPTV (ТВ и видеостриминговых сервисов) сегмент рынка платного телевидения в Украине вырастет более чем десятикратно с 30 до 400 млн долларов в течение 5 лет.

Такая оценка базируется на нескольких факторах. В январе 2020 года произошла кодировка спутникового сигнала украинских телеканалов. По различным данным, в Украине около четырех миллионов спутниковых домохозяйств[1], которые лишились возможности смотреть бесплатно 23 ведущих украинских телеканала основных медиагрупп: 1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group, Медиа Группа Украина.

В Украине в 2019 году было продано ~1 млн Smart TV устройств[2], большая часть которых используется для подключения к ОТТ сервисам.

Общемировым трендом является рост интереса пользователей к OTT сервисам. В 2019 году среднее проникновение OTT в мире уже превысило 38%[3], а лидирующими странами являются США и Канада.

По оценкам различных экспертов, рынок телевидения Украины в 2019 году выглядел таким образом:

ОТТ/IPTV сегмент в Украине сейчас оценивается примерно в 0,8-1 млн абонентов, включая абонентов украинских и международных сервисов. Оценочно, объем cегмента составляет около $30 млн в 2019 году при среднем доходе с клиента 75 грн (ARPU $3).

По мнению экспертов DIVAN.TV, сегмент рынка OTT/IPTV ожидает революционный рост в силу факторов, описанных выше. Если к 2023 году проникновение OTT/IPTV в Украине достигнет среднего мирового показателя в 38% от всех телевизионных домохозяйств, то сегмент OTT/IPTV рынка (включая SVOD и TVOD) в Украине составит примерно 6 млн. пользователей, а общий объем вырастет до $400 млн при среднем доходе с абонента $5,5. Конечно, на этот прогноз будут влиять много факторов, включая, в том числе, и возможность принятия законов относительно налогообложения в Украине иностранных видеосервисов, таких как Netfix, Youtube Prime и других законодательных инициатив.

За пределами Украины живет ~5,9 млн человек[4]. Эксперты DIVAN.TV полагают, что ~1 млн. потенциальных пользователей из них могут заинтересовать украинские ОТТ сервисы, вещающие за пределами Украины. Таким образом, потенциальный рынок за пределами Украины оценочно составляет $90 млн в год при среднем доходе с абонента $7.

Общий рынок в Украине и за её пределами для видеостриминговых сервисов, ориентированных на украинцев, может составить до $500 млн в год.

Все вышеперечисленные факторы создают отличные условия для развития крупных игроков OTT/IPTV рынка в Украине. С 2011 года DIVAN.TV расширяет присутствие на передовых устройствах, постоянно пополняет контент и внедряет современный функционал. 2019 год показал успешное развитие:

Количество посетителей вебсайта DIVAN.TV выросло с начала 2019 года с 200 тыс. до почти 1 млн. ежемесячно.

Количество загрузок приложений только на Android и iOS превысило 1 млн скачиваний со средним рейтингом 4,3 на Android и 4,1 на iOS.

Достигли соглашения о присутствии на премиальных панелях с 9 ключевыми брендами Smart TV, включая Samsung, LG, Philips, Sony, что покрывает более чем 80% рынка Smart TV, продающихся в Украине.

DIVAN.TV присутствует в магазинах приложений более чем 25 Smart TV производителей, добавив присутствие в магазинах 4х Smart TV брендов в 2019 году

Объявлен старт продаж инновационного и беспрецедентно выгодного для телезрителей решения Prestigio D1, современного Smart TV со 100 ТВ каналами сервиса DIVAN.TV, которые уже входят в стоимость телевизора без дополнительной абонплаты

В 2019 году на DIVAN.TV начали транслироваться более чем 50 новых каналов, включая каналы групп Discovery, Sony, Setanta и т.д.

[1] ИТК (Индустриальный Телевизионный комитет)

[2] GFK

[3] Grabyo research, 2019

[4] данные ООН о миграции народов и диаспорах в мире

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