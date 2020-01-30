Осенью прошлого года компания Google представила свои новые смартфоны высокого класса – Google Pixel 4 и Pixel 4 XL. Что отличает эти два устройства? Различия между ними минимальны или они очевидны? Какой из них лучше? Данная публикация ответит на все эти вопросы.

Одинаковый дизайн, одинаковые камеры

В отличие от прошлых лет, Google решила реализовать два новых флагманских смартфона с подобной функциональностью в схожем дизайне, что не так уж плохо, так как компания теперь выглядит лучше организованной для разработки своих аппаратных продуктов.

Для четвёртого поколения линейки Pixel в компании Google выбрали стратегию, аналогичную стратегии компании Apple касательно iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Эти смартфоны сложно отличить друг от друга по дизайну и качеству сборки. В этом году компания Google расширяет линейку, и если дизайн может быть подвергнут критике ещё раз, он достоин того, чтобы стать более привлекательным, чем в предыдущие годы. Оранжевый цвет также вносит немного оригинальности на рынок.

Оба смартфона снабжены аналогичным дисплеем – с частотой обновления 90 Гц. Эта функциональная особенность, получившая популярность среди пользователей игровых смартфонов, отныне приходит и в линейку флагманских изделий. После того, как данная функция была реализована в устройствах OnePlus, настала очередь линейки Pixel. Как уже отмечалось в прежних публикациях, данная особенность заметна лишь при сравнении со смартфонами, в которых она отсутствовала.

Главная новость заключается в том, что Pixel 4 и Pixel 4 XL укомплектованы одинаковыми камерами, с двойной 12-мегапиксельной и 16-мегапиксельной комбинацией датчиков. Поскольку это самая ожидаемая функция данного нового поколения устройств, то это действительно очень хорошая новость. Так что, если исходить из камеры, ни одна из этих двух моделей не является более премиальной.

Короче говоря, от камеры до экрана 90 Гц, через верхнюю панель для Motion Sense и процессор, все в них является аналогичным… или почти.

Так в чём же разница?

Вполне очевидным является то, что различия между двумя моделями – минимальны. В техническом плане мы можем увидеть некоторые различия между дисплеями и батареями. В модели Pixel 4 имеется дисплей AMOLED с диагональю 5.7 дюйма, а модель Google Pixel 4 XL укомплектована более широким дисплеем AMOLED – с диагональю 6.3 дюйма. Разрешение экрана в модели Pixel 4 XL также немного выше (534 пикселя на дюйм против 424 пикселей на дюйм в модели Pixel 4).

Возможно, на первый взгляд это вообще ничего не значит. Однако эти различия становятся заметными в процессе эксплуатации смартфонов. Управлять смартфоном Pixel 4 XL при помощи одной руки также тяжелее, особенно, когда необходимо, к примеру, получить доступ к панели уведомлений.

Помимо этого, батарея, установленная в модели Pixel 4 XL, обладает на 900 мАч большей ёмкостью, поэтому теоретически он должен иметь большую выносливость, несмотря на больший дисплей. Автономность – это элемент страха для Pixel 4, потому что ёмкость его батареи ниже, чем моделей у предыдущего поколения. С другой стороны, его масса – ниже.

Pixel 4 и Pixel 4 XL: обзор технических характеристик

Общие характеристики:

Дисплей AMOLED 90 Гц.

Android 10.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 855.

ОЗУ: 6 Гб.

Внутренняя память: 64 Гб или 128 Гб.

Задняя камера: 16 Мп (отверстие f2.4) + 12.2 Мп (отверстие f1.7).

Фронтальная камера: 8 Мп, открытие f/2.

Видео: 4K при 30 кадров/сек, 720p при 240 кадров/сек, 1080p при 30, 60 и 120 кадров/сек с задним датчиком.

Функция Active Edge (нажмите на смартфон, чтобы активировать Google Assistant) + Motion Sense.

Bluetooth 5.0.

Гнездо Type-C 3.1 USB.

Беспроводная зарядка.

Motion Sense + Active Edge.

Гнездо для наушников 3.5 мм.

Различия:

Pixel 4

Батарея: 2800 мАч.

Дисплей: 5.7 дюйма, Full-HD+.

Размер: 147.1 x 68.8 x 8.2 мм.

Масса: 162 грамма.

Цена: от 16 899грн.

Pixel 4 XL

Батарея: 3700 мАч.

Дисплей: 6.3 дюйма, QHD+.

Размер: 160.4 x 75.1 x 8.2 мм.

Масса: 193 грамма.

Цена: от 19 899грн.

Что же выбрать: Pixel 4 или Pixel 4 XL?

В целом, Google Pixel 4 и Pixel 4 XL – это два превосходных высокопроизводительных смартфона. Компания Google в своей стратегии приближается к стратегии Samsung и Apple, предлагая два идентичных смартфона высокого класса.

С точки зрения производительности или качества фотографий ничто не отличает два новых терминала производства Google – смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL отличаются друг от друга разве что только размерами и временем автономной работы. Поэтому потенциальным покупателям важно определиться со своими потребностями.

Модель Pixel 4 – для тех, кто ищет компактный смартфон, а Pixel 4 XL больше подходит для пользователей, которым необходим большой дисплей. Google Pixel 4 XL, по итогам тщательных испытаний, также обеспечит более длительное время автономной работы. Но это скажется на конечной стоимости, так как за эту версию вы заплатите больше.

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