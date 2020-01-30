В 2019 году «Газпром-медиа» добился удаления в три раза большего количества пиратских ссылок, нежели годом ранее. Усилить эффективность борьбы с нарушением авторского права удалось благодаря выполнению условий антипиратского меморандума, сообщает пресс-служба.

По данным пресс-релиза, 2018 и 2019 гг. было обнаружено и заблокировано более 10 миллиона пиратских ссылок на контент «Газпром-медиа».

Отмечается, что холдинг присоединился к подписанию антипиратского меморандума в 2018 году. Его также подписали правообладатели и крупнейшие интернет-компании, в том числе ВГТРК, Национальная Медиа Группа, Яндекс, Mail.ru Group, Rambler&Co и другие.

«Согласно меморандуму, был создан и регулярно обновляется специальный реестр ссылок, где нелегально размещен контент. Интернет-компании в течение шести часов исключают из поисковой выдачи ссылки на сайты, которые представлены в реестре», — сказано в пресс-релизе.

К слову, в декабре «Роскомнадзор» сообщал, что за 2019 год участники антипиратского меморандума удалили 1,4 млн пиратских ссылок.

Более того, по данным Group-IB, в прошлом году пиратский рынок России упал впервые за 5 лет.

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