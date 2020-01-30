В субботу, 1 февраля, начинает вещание телеканал «Футбол 3».

В первые дни вещания канал «Футбол 3» покажет трансляции матчей чемпионатов Италии, Испании, Германии, Франции и Бельгии. Кроме того, телеканал Футбол 3 будет транслировать матчи плей-офф Лиги наций УЕФА. А в ближайшее время семейство телеканалов Футбол 1/2/3 пополнится новыми лигами.

Запуск телеканала «Футбол 3» — это логичный шаг. По той реакции, которую мы слышим от наших телезрителей, этот ход воспринят очень позитивно. И хотя телеканалы Футбол 1/2 уже вещают в эфире, мы понимаем, что были правы, когда задумались о запуске третьего канала. Болельщикам футбола никогда не бывает много. А мы, являясь правообладателями ведущих европейских лиг, многолетними партнерами УЕФА, транслируя такие турниры, как Лига чемпионов, Лига Европы и чемпионаты Европы, понимаем, что контента настолько много, что необходим еще один канал, чтобы разместить все, что хотят увидеть наши телезрители. Соответственно, телеканал Футбол 3 – это не стоящий отдельно от Футбол 1/2 канал, а часть телевизионной семьи. Третий канал также будет вещать в формате HD, — говорит Александр Денисов, директор телеканалов Футбол 1/2/3.

Напомним, 20 декабря канал получил лицензию на вещание сроком на 10 лет. Таким образом, Футбол 3 будет доступен в ОТТ-сервисах, а также в сетях кабельных и спутниковых провайдеров.

Отметим, что в марте телеканалы Футбол 1/2 перейдут на новую модель дистрибуции и будут доступны в сетях семи провайдеров платного телевидения.

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