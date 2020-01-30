Производители смартфонов по всему миру в надежде удивить потребителя уже давно направили усилия в сторону разработки устройств с поддержкой 5G. Однако Apple, по словам главы компании Тима Кука, в ближайшее время не планирует создавать им конкуренцию, передает Хайтек+.

Как рассказал Тим Кук, у Apple слишком масштабные амбиции, чтоб пытаться реализовать их с помощью уже существующих 5G-технологий. Проще говоря, сеть еще не готова к новинкам от «яблочной» компании.

«Думая о 5G, очень важно принимать во внимание различные сроки развертывания сетей по всему миру. Некоторые очень сильно отличаются о того, что вы видите здесь [в США]. И это очень важно», — сказал он.

При этом прямого ответа на вопрос, работает ли на данный момент Apple над iPhone с поддержкой 5G, Тим Кук не дает.

Однако ранее эксперт по iPhone из TF International Securities Минг- Чи Куо прогнозировал, что в 2020 году Apple покажет миру три новых модели iPhone, и все они будут оснащены поддержкой 5G.

К слову, компания Canalys в прогнозе касательно состояния рынка смартфонов на ближайшие годы указывала, что уже в 2023 году доля устройств с поддержкой 5G будет составлять больше половины всех поставляемых телефонов.

А вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг анонсировал значительное падение стоимости смартфонов с поддержкой сети пятого поколения в ближайшем будущем. Уже через год, по его словам, можно будет приобрести такое устройство за чуть более 7,5 тысячи гривен.

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