Серверы Supermicro – высокопроизводительное оборудование, которое можно использовать для любых корпоративных целей: в качестве файловых хранилищ, для 1С, виртуализации, разворота sql и других. Компания-изготовитель признана одной из ведущих на мировом рынке, а ее решения способны удовлетворить даже самых взыскательных покупателей. Одними из главных преимуществ продукции является:

отказоустойчивость.

высокое качество комплектующих.

широкий функционал.

Популярные модели серверов

Купить оборудование этого бренда можно в любом форм-факторе: 1U, 2U, 3U и 4U для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, а также Tower. Благодаря разнообразию конфигураций каждый покупатель сможет подобрать подходящий сервер supermicro для любых бизнес-задач.

Supermicro 6017R

Стоечный сервер 1U с высокой производительностью, оптимально подходящий для крупных дата-центров, связанных с большой нагрузкой. Работает на базе двух процессоров Intel Xeon, количество ядер каждого может достигать 12 единиц. Можно установить до 1 Тб оперативной памяти, предусмотрены 4 слота под жесткие диски. Доступен резервный блок питания.

Supermicro SYS 6026 T

Сервер в форм-факторе 2U, способный справиться с различными высокопроизводительными вычислениями и ресурсоемкими приложениями. Гибкость модели обусловлена возможностью установки любого из девяти совместимых процессоров Intel Xeon 5600 с количеством ядер до 6 единиц. Можно установить до 18 планок оперативной памяти объемом до 16 Гб, а также до 12 жестких дисков, благодаря которым платформа становится пригодной для хранения большого количества данных.

Supermicro 6037R

Стоечный купить сервер Supermicro в форм-факторе 3U для систем с высокой нагрузкой. Его преимуществами является большой объем оперативной памяти (до 1,5 Тб при помощи 24 планок) и отличные вычислительные ресурсы ЦП. Работает на основе двух процессоров Intel Xeon с количеством ядер до 12, всего доступно 5 различных вариаций. Устанавливается до 12 жестких дисков.

Supermicro 6018 R

Сервер в форм-факторе 1U, обладающий максимальной производительностью при доступной стоимости. На модель устанавливается два процессора, имеющих в суммарном количестве до 44 ядер. Пользователи могут получить до 2 Тб оперативной памяти при помощи 24 планок. Доступен дополнительный блок питания. Предусмотрены слоты для 4 жестких дисков.

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