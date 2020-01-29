Производители ТВ по всему миру адекватно оценивают стремительный рост функционала мобильных гаджетов, которые в скором времени смогут заменить чуть ли не любую технику. Учитывая это известные бренды стремятся разнообразить свои линейки и внедрить как можно больше технологий. Опираясь на представленный тут https://pn.com.ua/ct/1201/ ассортимент телевизионных панелей, можно сделать вывод, что в этой гонке все же удалось определить лидеров, которые покорили покупателей в 2019 году, и обещают не сдавать позиций в 2020.

Samsung является одним из лучших телевизионных брендов и одним из самых известных во всей индустрии производства электроники. Телевизоры Samsung обычно имеют отличное качество изображения, широкую цветовую гамму и впечатляющие интеллектуальные функции. Они охватывают весь диапазон цен: от моделей премиум-класса до бюджетных. Samsung обычно вносит небольшие изменения в новые модели каждого года, но является проводником на рынке, делая новые технологии широкодоступными в своих моделях. В прошлом году они представили технологию «Ultra Viewing Angle», которая улучшает углы обзора за счет контрастности. Эта новая технология присутствует во всех вариантах высокопроизводительных телевизоров Samsung.

LG — один из первых производителей, выпустивших OLED-устройства, которые произвели революцию в качестве изображения. OLED-телевизоры могут обеспечить идеальный черный цвет благодаря их излучающей технологии, которая отключает отдельные пиксели. Почти бесконечный коэффициент контрастности улучшает качество изображения в темной комнате, создавая исключительные впечатления от просмотра фильмов на вашем телевизоре. Однако бренд также производит ЖК-телевизоры, в основном с использованием IPS-матриц, которые обеспечивают более широкие углы обзора за счет низкой контрастности. Это означает, что эти телевизоры далеко не лучший выбор для просмотра контента в темной комнате, но они отлично подойдут, если вы часто смотрите на экран сбоку, поскольку изображение остается точным для более широких углов.

В 1960 году Sony выпустила свой первый транзисторный телевизор. С тех пор компания стала одним из крупнейших производителей телевизоров, всегда находясь на переднем крае технологий. В 2018 году бренд консолидировал свои продуктовые линейки и, таким образом, упростили выбор техники для покупателей. Sony охватывает весь рынок и предлагает продукт для любых нужд — от базового устройства начального уровня 4K до самых технологичных OLED-телевизоров для самых требовательных глаз, что делает его одним из лучших телевизионных брендов. Sony придает большее значение качеству и точности изображения по сравнению с другими производителями. Все телевизоры в линейке хорошо сконструированы, имеют хорошую обработку движения и великолепное масштабирование контента с низким разрешением. Sony уже успела обновить большинство своих моделей до Android TV 8.0. Эта система, помимо предоставления покупателям доступа к Google Play Store с множеством приложений, работает намного быстрее, чем ее предшественник Android 7.0, и решает один из величайших недостатков Sony — отзывчивость ОС.

Эти три бренда хорошо известны каждому покупателю в любой точке земного шара, поэтому совершенно не удивительно, что именно они составляют рейтинг из трех самых известных брендов в году, который только начался. Но это не означает, что к следующей зиме ситуация не изменится, ведь впереди огромное количество времени для совершенствования и, возможно, скоро этот список будет состоять из совершенно новых марок.

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