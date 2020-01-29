Все больше зрителей в мире отказываются от кабельного телевидения. Ранее тенденция к «обрезанию провода» наблюдалась по большей части в США, однако сейчас перекочевала и в Европу, передает Stereo.ru.

Согласно статистическим данным, предоставленным Multiscreen Informitv, в третьем квартале 2019 года от кабельного ТВ отказались 660 000 домохозяйств в Европе. Это значит, что европейская аудитория платного кабельного телевидения сократилась на 2,09 миллиона человек.

При этом свою аудиторию теряют и спутниковые операторы. В Multiscreen Informitv говорят о том, что за третий квартал прошлого года оператор Sky потерял 98 000 своих подписчиков в Великобритании, Ирландии, Германии, Австрии и Италии.

Однако, несмотря на разрушение целостности сектора, отрасль кабельных сетей в странах Европейского Союза продолжает расти и развиваться. Общие доходы кабельщиков выросли по итогам 2018 года на 3% – до 24 миллиардов евро.

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