Молдова не успевает выполнить план перехода на цифровое вещание до 1 марта. По словам председателя парламентской Комиссии по культуре и средствам массовой информации Адриана Лебединского, вместо намеченных 20% в этом месяце удастся покрыть только 5% территории, передает Noi.md.

Как говорит Лебединский, возможности полностью покрыть территорию Молдовы цифровой до 1 марта нет никакой. В связи с этим председатель опасается, что часть жителей страны может остаться и вовсе без телеканалов.

«Мы не можем охватить всю территорию Республики Молдова, и боюсь, что снова оставим граждан без источника информации. Если до сих пор у них был хотя бы канал Молдова 1, то боюсь, что с 1 марта у них вообще не будет источника информации. Возможно, решением было бы продлить еще на месяц, два, три — сколько будет необходимо», – заявил Лебединский.

Отмечается, что в настоящее время в Молдове в цифровом формате вещают несколько каналов: Publika TV, Prime, Canal2 и CANAL. Однако для их просмотра необходимо иметь телевизор со встроенным адаптером.

Напомним, правительство Молдовы установило срок перехода на цифровое телевещание до 1 марта 2020 года. Изначально полный отказ от аналогового ТВ планировали организовать с января.

Молдова начала переход на цифровое ТВ с июня 2015 года. Тогда Министерство информационных технологий прогнозировало, что полный переход займет 3-4 года.

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