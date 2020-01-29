Владельцы голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer ведут переговоры о ее продаже. Среди потенциальных покупателей такие известные компании как Apple и Netflix, передает Kinonews.

Согласно данным, в 2010 году MGM приобрели инвестиционные фонды Anchorage Capital, Highland Capital и Solus Alternative Asset Management. Им удалось «раскрутить» практически убыточную студию за счет ее богатой библиотеки контента. Сейчас стоимость актива оценивается в 10 миллиардов долларов.

Студии принадлежат такие известные картины как «Робокоп» и «Рокки», кроме того MGM является совладелицей прав на фильмы о Джеймсе Бонде.

Как отмечает ресурс, в последние годы наметился глобальный передел рынка. Крупные компании вкладывают значительные средства в создание своего собственного контента или приобретают его производителей.

К примеру, в декабре стало известно, что часть киностудии Miramax перейдет во владение ViacomCBS. BeIN Media Group продал 49% акций студии за $375 млн.

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