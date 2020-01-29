22-я международная выставка-форум CSTB.Telecom&Media’2020 открылась 28 января пленарным круглым столом «Глобальная экосистема видеосмотрения». Модератор Ксения Болецкая, редактор отдела медиа газеты «Ведомости», вместе с участниками выясняла, что происходит со зрительским поведением и предпочтениями, какой контент будет востребованным, займут ли OTT-сервисы лидирующую позицию в медиапотреблении и как на эти трансформации реагировать медиакомпаниям, оператором связи и провайдерам, чтобы сохранить свой бизнес. Мероприятие проходило при поддержке «Медиа-Коммуникационного Союза».

В первой части дискуссии Вадим Субботин, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Роскомнадзор, перечислил ряд направлений, определяющих развитие рынка легальных видеосервисов в России. Большинство трендов связано с поведением пользователей и развитием антипиратских инициатив, запуском новых OTT-платформ, использованием искусственного интеллекта, направленного на улучшение пользовательского опыта. Среди положительных тенденций для рынка Вадим Субботин назвал формирование у онлайн-зрителей привычки легального платного смотрения, а самым серьезным вызовом – наличие жесткой конкуренции с международными гигантами.

Отдельно в своем выступлении Вадим Субботин представил результаты антипиратской деятельности, подчеркнув эффективность Федерального закона 149 «Об информации, информационных технологиях и защите информации». На сегодняшний день заблокировано более 15 000 сайтов и более 9000 зеркал, более 12 000 ссылок удалено из поисковой выдачи. До 31 января 2021 года продлен срок меморандума об удалении пиратских ссылок из поисковой выдачи, который был подписан медиакомпаниями и IT-компаниями. Таким образом, объем рынка интернет-пиратства сократился на треть.

Алексей Краснов, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», высказался в защиту традиционного вещания, отметив, что некоторые телеканалы все еще способны привлекать аудиторию. Однако наличие борьбы за зрителя очевидно, и расстановка сил зависит от того, есть ли интересный контент у канала или нет. Главным приоритетом и драйвером развития для ТВ эксперт назвал набор персонифицированной аудитории, с которой можно будет контактировать. Выгодной бизнес-стратегией станет монетизация контента во всех сферах сразу, чтобы даст возможность передавать информацию в разных форматах и для разных аудиторий.

Алексей Янчишин, заместитель генерального директора «Национальной Медиа Группы», убежден, что телеканалы рано списывать со счетов: показатели основных из них по рейтингам и доле смотрения продолжают расти. Также Алексей Янчишин согласился с предыдущим спикером в том, что одну контентную единицу стоит пропускать через все окна монетизации. Что касается традиционного рынка телерекламы, то он модифицируется и, вероятнее всего, пойдет по пути интерактивности. Первые шаги в этом направлении будут сделаны уже в этом году.

По общему мнению, особо остро для всех игроков индустрии стоит вопрос медиаизмерений. Так как отрасли нужны точные данные о том, какой вес имеет единица контента, необходима общая методика измерений. В 2020 году урегулирование этой проблемы станет приоритетной задачей для отрасли.

Ксения Ачкасова, исполнительный директор MediaScope, отметила, что только панельных исследований для сбора точных данных недостаточно. Здесь поможет сотрудничество с диджитальными гигантами. Положительные сдвиги в этом вопросе уже есть: недавно стартовал запуск проекта по измерению рекламы на Яндексе. Ксения Ачкасова также подчёркивает, что при наличии соответствующего регулирующего закона этот процесс был бы более системным и быстрым. Помимо прочего, она поделилась планами по созданию нового продукта, который объединит все источники данных.

Диана Самошкина, вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелеком», согласилась с тем, что для создания единой методики измерений диджитальные гиганты действительно могут внести огромный вклад, так как имеют в своем распоряжении оцифрованные результаты и паттерны пользовательского поведения. Все это дает возможность составлять профили абонентов по типу потребления контента. Проблема противостояния OTT-сервисов и линейного ТВ, по мнению Дианы Самошкиной, разрешается довольно интересным образом: регулярное потребление ТВ сохраняется, но с большого, привычного ТВ экрана мигрирует на экраны малые (смартфоны, планшеты). Поэтому сказать, что аудитория раскололась на две части – нельзя. Пользователь все еще осуществляет свой выбор на основе контентных предпочтений его эксклюзивности, а не в пользу способа его доставки.

О том, что происходит у операторов рассказал Николай Орлов, заместитель генерального директора компании «Триколор». Для операторов платного телевидения единственным способом повышения своей конкурентоспособности является создание собственных OTT-платформ и наличие разветвленного доступа в цифровую экосистему. В связи с этим Николай Орлов предполагает, что в 2020 году стоит ожидать усиления конкуренции медиакомпаний в интернет-среде и формирование крупных игроков.

Во второй части круглого стола предметно говорили о перспективах и драйверах роста российского рынка платного ТВ и видео; развитии и регулировании российского рынка OTT/VoD сервисов; производстве оригинального контента и др. Алексей Волин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, принял активное участие в беседе и подробно рассказал о рынке с позиции регулятора, заметив, что на регулирующие меры министерство идет только в том случае, когда игроки индустрии не могут самостоятельно договориться. Сохранить уровень телесмотрения поможет путь либерализации телевизионного контента, при том, что крупные ТВ-холдинги продолжат оставаться системообразующими игроками. Об этом свидетельствуют и показатели уровня доверия молодежной аудитории лицам телеканалов.

Алексей Земский, генеральный директор «Телекомпании НТВ», вступил в дискуссию о взаимодействии государства и всех игроков рынка и поделился статистикой телесмотрения контента канала НТВ на цифровых платформах, в частности на YouTube. Спикер объявил, что та монопольная система доставки контента, которая была у ТВ, умерла. Теперь настало время будущих систем доставки, тесно связанных со скорым приходом 5G.

Игорь Мишин, вице-президент ПАО «МТС», особо акцентировал внимание на отношениях рынка и государства. Он считает, что финансовое благополучие холдинга отнюдь не является целью государства, его цель – получить аудиторию у телеэкранов. В этой ситуации важно, чтобы регуляторные действия государства были полезны индустрии.

Представитель одного из основных российских OTT-сервисов, генеральный директор «Иви.ру» Олег Туманов подчеркнул, что для игроков OTT-среды не существует проблемы заполнения эфирного окна, которая иногда становится причиной появления некачественного контента в сетке телепередач канала. Для его сервиса важным является наличие достойного контента, способного резонировать с чувствами аудитории.

Ван Хуасинь, директор департамента интегрированных решений и бизнеса для видео HUAWEI, говорил о развитии и использовании новых технологий, в частности 5G, и специфике использования разных устройств для телесмотрения. В целом, Ван Хуасинь поделился наблюдением о том, что хотя Россия и отличается от других стран по этим аспектам, но все же следует тем же трендам.

Леонид Савков, коммерческий директор «Яндекс», провозгласил скорое развитие супернишевого контента, который появляется как ответ на запрос аудитории. Колоссальная фрагментация интересов пользователей будет только усугубляться, поэтому количество такого контента будет расти.

CSTB. Telecom & Media’2020 продолжится 29 и 30 января. Посетителей ждет продолжение Форумов Content Summit Russia и «Технологии и сервисы» с участием топовых спикеров индустрии.

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