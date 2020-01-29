Власти Великобритании разрешили Huawei частично присоединиться к строительству сетей 5G на территории королевства. При этом компания будет отгорожена от многих критически важных для Британии сфер, передает Укринформ.

В частности, китайский производитель останется в стороне от данных, касающихся безопасности, расположения военных баз, ядерных объектов и т.д. Также компания будет частично отгорожена от периферии 5G и не сможет осуществлять контроль за обменом данными.

«Это специфическое для Великобритании решение по специфическим для Великобритании причинам. Решение касается проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас», — сообщила министр цифровых технологий Ники Морган.

Отмечается, что власти США категорически не советовали правительству королевства приобщать Huawei к строительству сетей 5G из-за риска поставить под угрозу национальную безопасность. Однако Британия не считает, что использование технологий китайского производителя может навредить ее отношениям с Америкой, в частности, обмену разведданными.

Напомним, в октябре Германия дала Huawei выход на немецкий рынок 5G. В проекте требований безопасности к сетям нового поколения Федерального сетевого агентства страны не прописан запрет на работу китайской компании на территории Германии.

В свою очередь США, напротив, опасается стремительно роста влияния Huawei в мире. В связи с этим, американские сенаторы собираются вложить более миллиарда долларов в развитие конкурентных китайскому производителю компаний по производству телеком-оборудования.

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