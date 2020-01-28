Дочернее предприятие Telekom Austria – компания A1 – с 25 января запустила 5G в 350 точках на территории 129 муниципалитетов Австрии.

В компании утверждают, что принадлежащая ей сеть A1 5Giganetwork станет крупнейшей сетью стандарта 5G в Австрии – общей протяжённостью в 54 000 км. Продажи 5G-совместимых устройств, а также тарифы на услуги 5G связи открыты с 27 января.

Запуск сети стал возможен благодаря аукциону, проведенному в Австрии в марте прошлого года, на котором компания A1 получила частоты в диапазоне 3.5 ГГц, заплатив за них 64.3 миллиона евро.

«Технология 5G является основой будущей цифровизации Австрии и откроет невообразимые возможности для запуска новых услуг и приложений. Компания A1 со своей стороны может гарантировать, что в её распоряжении имеется лучший частотный ресурс, полученный на первом 5G-аукционе, прошедшем в 2019 году, – говорит генеральный директор A1 Telekom Austria Group Томас Арнольднер. – В сочетании с оптико-волоконной сетью это позволило запустить крупнейшую сеть 5Giganetwork. Мы считаем себя движущей силой и помощниками цифровизации, мы задаём темп и таким образом поддерживаем индустрию, бизнес и частный сектор».

Канцлер Австрии Себастиан Курц в свою очередь прокомментировал: «Наша цель заключается в том, чтобы превратить Австрию в одну из ведущих цифровых наций Европы».

Другой оператор – компания T-Mobile Austria – потратила 57 миллионов евро на прошедшем в Австрии аукционе частот, запустив свою сеть 5G, в состав которой входят уже 25 первых базовых станций, работающих, главным образом, в сельской местности. В компании заявили о том, что планируют изучить опыт, полученный на начальном этапе запуска 5G, прежде чем перейти к общенациональному развёртыванию.

Напомним, летом прошлого года в Австрии протестировали передачу 8K-видео через сеть 5G.

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