Японская телекоммуникационная компания NTT DOCOMO представила Белую книгу по теме 6G – системы мобильной связи шестого поколения, которую компания планирует запустить на коммерческой основе к 2030 году.

Документ содержит видение DOCOMO эволюции в сфере 5G, а также технологии 6G – то есть, сфер, в которых компания проводит исследования с 2018 года. В Белой книге обобщены соответствующие технические концепции и различные ожидаемые варианты использования технологии 5G, а также новых технологий связи — 6G, а также технические компоненты и целевые показатели производительности.

Поколения систем мобильной связи, как правило, сменяют одно другое примерно раз в десять лет. В 2010 году в компании DOCOMO прокомментировали свои исследования, связанные с будущим коммерческим запуском технологии 5G. В 2018 году в компании провели успешные эксперименты, связанные с распространением радиоволн на частотах до 150 ГГц – то есть, на уровне, который, как ожидается, обеспечит намного более быструю и ёмкую связь, которая требуется для внедрения технологии 6G.

В компании DOCOMO планируют продолжить расширять возможности технологии 5G, связанные с обеспечением сверхвысоких скоростей, повышенной ёмкости, низкой задержки и способностью подключения огромного количества устройств. В компании продолжат проводить исследования, направленные на обеспечение эволюции 5G и запуск технологии 6G, планируя, в частности, достигнуть следующих технических сдвигов:

Инновационные решения в сфере подключений, в частности – обеспечение сверхвысоких скоростей доступа, повышенной ёмкости и низкой задержки.

Разработка новых частотных диапазонов, включая терагерцевые частоты.

Расширение покрытия в небе, на море и в космосе.

Обеспечение недорогой связи с малым потреблением электроэнергии.

Гарантирование высокой надёжности связи.

Возможность подключения огромного количества устройств и датчиков.

В будущем компания DOCOMO планирует содействовать сотрудничеству между правительством, индустрией и научными кругами, а также различными заинтересованными сторонами, и будет продолжать проводить исследования и развивать свои технологии, чтобы способствовать дальнейшему развитию мобильной связи.

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