Правительство Украины рассматривает законопроект о налогообложении компаний, предоставляющих электронные услуги и не являющихся резидентами нашей страны. Налог на добавленную стоимость составляет 20% и его включат в стоимость электронных услуг, передает Лига.Tech.

Согласно данным, нерезидентом является юридическое или физическое лицо, не имеющее постоянного представительства в Украине, но при этом поставляющее услуги самостоятельно, либо же являются посредниками. Таковыми являются, например, Apple, Facebook и Netflix.

В свою очередь электронными услугами называют предоставление доступа к интернет-контенту или ресурсам предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных, поставка программного обеспечения и обновлений к нему, оказание рекламных услуг в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Исходя из законопроекта, подавать заявление на регистрацию в качестве налогоплательщика нерезидент должен, если по результатам предыдущего года сумма предоставленных им услуг в адрес украинцев превысила 1 млн гривен. При чем после получения налогового уведомления физическое или юридическое лицо обязуется оплатить налог в течение трех месяцев, в противном случае его ждет штраф 8500 грн.

Напомним, в ноябре комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике внес предложение ввести налог для видеосервисов вроде YouTube и Netflix. Помимо компаний по продаже видеоконтента, обложить налогом планируют все платформы общего доступа, включая СМИ и соцсети.

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