Четыре крупнейшие украинские медиагруппы приняли решение о кодировании своих каналов на спутнике.

Медиахолдинги 1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group и «Медиа Группа Украина» активируют систему условного доступа (кодировку) на своих телеканалах, вещающих со спутника. Это произойдёт 28 января, начиная с 23:59.

Таким образом, начиная с 29 января на спутнике будут закодированы следующие 23 канала:

Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фільм.

Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фільм. 1+1 Media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН ТБ, Бігуді.

1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН ТБ, Бігуді. Медиа Группа Украина: Украина, НЛО ТБ, Індиго ТБ

Украина, НЛО ТБ, Індиго ТБ StarlightMedia: ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, Оце.

Напомним, изначально кодирование спутникового сигнала было запланировано на 20 января, однако позже медиагруппы приняли решение о смещении кодировки на 28 января, объяснив это неготовностью населения и большим спросом на приобретение необходимого провайдерского оборудования.

С 4 ноября медиахолдинги практиковали блэкауты своих каналов − то есть кратковременные маятниковые отключения спутникового сигнала абонентам.

Для дальнейшего просмотра каналов телегрупп, зрителю потребуется подключиться к операторам спутникового телевидения Viasat или XtraTV. Или же к другому официальному оператору платного телевидения.

Вместе с тем многие украинские телеканалы на спутнике продолжат вещание в открытом доступе. Какие именно – смотрите в видеоролике ниже.

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