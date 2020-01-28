Четыре крупнейшие украинские медиагруппы приняли решение о кодировании своих каналов на спутнике.
Медиахолдинги 1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group и «Медиа Группа Украина» активируют систему условного доступа (кодировку) на своих телеканалах, вещающих со спутника. Это произойдёт 28 января, начиная с 23:59.
Таким образом, начиная с 29 января на спутнике будут закодированы следующие 23 канала:
- Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фільм.
- 1+1 Media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН ТБ, Бігуді.
- Медиа Группа Украина: Украина, НЛО ТБ, Індиго ТБ
- StarlightMedia: ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, Оце.
Напомним, изначально кодирование спутникового сигнала было запланировано на 20 января, однако позже медиагруппы приняли решение о смещении кодировки на 28 января, объяснив это неготовностью населения и большим спросом на приобретение необходимого провайдерского оборудования.
С 4 ноября медиахолдинги практиковали блэкауты своих каналов − то есть кратковременные маятниковые отключения спутникового сигнала абонентам.
Для дальнейшего просмотра каналов телегрупп, зрителю потребуется подключиться к операторам спутникового телевидения Viasat или XtraTV. Или же к другому официальному оператору платного телевидения.
Вместе с тем многие украинские телеканалы на спутнике продолжат вещание в открытом доступе. Какие именно – смотрите в видеоролике ниже.
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