Число абонентов услуг фиксированного доступа к широкополосному интернету выросло в третьем квартале 2019 года на 2.17%.

Согласно новым данным, опубликованным в издании Point Topic, по состоянию на сентябрь 2019 года в мире насчитывалось 1.12 миллиарда подписчиков услуг фиксированного доступа к широкополосному интернету, при этом 46.9% всех подписчиков проживали в странах Восточной Азии. Также на долю стран Восточной Азии пришлось 65.96% от всего прироста абонентов, а на долю стран Европы – всего 8.36% новых подписчиков.

Рост в регионе был связан с тем, что Китай по-прежнему сохраняет позиции крупнейшего рынка по темпам роста оптико-волоконных сетей. Чистый рост подписчиков услуги FTTH в Китае составил 69.9% (15 миллионов) от общемирового роста. Китай по-прежнему остаётся крупнейшим потребителем услуг широкополосного интернета, где почти имеется полмиллиарда подписок на услугу на 1.386 миллиарда человек. На втором месте – США, где из 327.2 миллиона жителей более 100 миллионов являются подписчиками услуги широкополосного доступа в интернет.

В Европе рост в секторе FTTH и FTTX происходил на фоне продолжающегося падения в секторе медных линий. Рост в секторе FTTH на континенте составил примерно 0.5%, при этом количество подписчиков интернета по медным линиям снизилось более чем на 1%.

В частности, значительный прирост подписчиков FTTH наблюдался в Бельгии и Ирландии – на 25% и 21% соответственно. В Великобритании, где тема широкополосного интернета активно обсуждалась во время проходивших в декабре выборов, был отмечен скоромный рост на уровне 13%, до примерно 25 миллионов подписчиков.

В Германии компания Deutsche Telekom объявила о том, что впервые будет работать с третьей стороной – компанией Deutsche Glasfaser – над совместным проектом FTTH в Людингхаузене. В то же время, компании M-net и Stadtwerke Augsburg заявили о планах расширения своих сетей с целью организации, по меньшей мере, 12500 оптико-волоконных подключений к домам и компаниям к 2027 году.

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