В ночь с 28 на 29 января в 23:59 украинские медиагруппы «1+1 Media», «ИнтерМеадиГруп», «StarLightMedia» и «Медиагруппа Украина» планируют выключить спутниковое вещание собственных телеканалов и будут доступны исключительно в составе программных услуг DTH-провайдеров «Виасат Украина» и «XTRA TV».
Ниже мы приводим список украинских телеканалов, которые останутся доступны в открытом доступе на спутнике:
Спутник Astra 4A
- 1+1 International
- Інтер+
- Аверс (Луцк)
- Новый Христианский
- News One
- Еспресо
- Центральний канал (Полтава)
- Глас
- Караван
- Громадське ТБ
- ZIK
- Перший Незалежний
- Рада
- Наталі
- Трофей
- Терра
- Наука
- Фауна
- ТРК Київ
- Сварожичі
- 5 канал (Зеонбуд)
- UA: Культура (Зеонбуд)
- Рада (Зеонбуд)
- Україна 24 (Зеонбуд)
- ZIK HD
- Mist TV (ZIK Львів)
- 5 канал HD
- News One HD
- 4 канал
- Сварожичі
- Перший Незалежний
- ТВ 5 (Запоріжжя)
- ATR HD
- Oboz TV
- Україна 24
- Донбас
- 34 канал (Дніпро)
- Рабінович ТБ
- Надія ТБ
- Сонце
- 5 канал
- Київська Русь
- Вінтаж ТБ
- Прямий
- UkrLive
- Канал 112
- Максі НАШ
Спутник Amos 3/7
- 4 канал
- Перший діловий
- UA: Закарпаття
- Канал 112
- Прямий HD
- NewsOne
- UA: Культура
- UA: Донбас
- Канал 112 HD
- Новини 24
- Еко ТБ
- Прямий
- UA: Перший
- UA: Крим
- Перший Західний
- Возрождение ТВ
- Boutique TV
- ЧП Інфо
- ТРК Чорноморська
- Малятко
- Телевсесвіт
- Галичина
- Правдатут
- 8 канал
- Genuine TV
- 12 канал (Луцьк)
- Oboz TV
- ATR HD
- ATR SD
- Lale SD
Спутник Hot Bird 13B/13C/13E
- UATV
- Канал 112
- Україна 24
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