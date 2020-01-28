В ночь с 28 на 29 января в 23:59 украинские медиагруппы «1+1 Media», «ИнтерМеадиГруп», «StarLightMedia» и «Медиагруппа Украина» планируют выключить спутниковое вещание собственных телеканалов и будут доступны исключительно в составе программных услуг DTH-провайдеров «Виасат Украина» и «XTRA TV».

Ниже мы приводим список украинских телеканалов, которые останутся доступны в открытом доступе на спутнике:

Спутник Astra 4A

1+1 International

Інтер+

Аверс (Луцк)

Новый Христианский

News One

Еспресо

Центральний канал (Полтава)

Глас

Караван

Громадське ТБ

ZIK

Перший Незалежний

Рада

Наталі

Трофей

Терра

Наука

Фауна

ТРК Київ

Сварожичі

5 канал (Зеонбуд)

UA: Культура (Зеонбуд)

Рада (Зеонбуд)

Україна 24 (Зеонбуд)

ZIK HD

Mist TV (ZIK Львів)

5 канал HD

News One HD

4 канал

Сварожичі

Перший Незалежний

ТВ 5 (Запоріжжя)

ATR HD

Oboz TV

Україна 24

Донбас

34 канал (Дніпро)

Рабінович ТБ

Надія ТБ

Сонце

5 канал

Київська Русь

Вінтаж ТБ

Прямий

UkrLive

Канал 112

Максі НАШ

Спутник Amos 3/7

4 канал

Перший діловий

UA: Закарпаття

Канал 112

Прямий HD

NewsOne

UA: Культура

UA: Донбас

Канал 112 HD

Новини 24

Еко ТБ

Прямий

UA: Перший

UA: Крим

Перший Західний

Возрождение ТВ

Boutique TV

ЧП Інфо

ТРК Чорноморська

Малятко

Телевсесвіт

Галичина

Правдатут

8 канал

Genuine TV

12 канал (Луцьк)

Oboz TV

ATR HD

ATR SD

Lale SD

Спутник Hot Bird 13B/13C/13E

UATV

Канал 112

Україна 24

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