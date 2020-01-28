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В ночь с 28 на 29 января в 23:59 украинские медиагруппы «1+1 Media», «ИнтерМеадиГруп», «StarLightMedia» и «Медиагруппа Украина» планируют выключить спутниковое вещание собственных телеканалов и будут доступны исключительно в составе программных услуг DTH-провайдеров «Виасат Украина» и «XTRA TV».

Ниже мы приводим список украинских телеканалов, которые останутся доступны в открытом доступе на спутнике:

Спутник Astra 4A

  • 1+1 International
  • Інтер+
  • Аверс (Луцк)
  • Новый Христианский
  • News One
  • Еспресо
  • Центральний канал (Полтава)
  • Глас
  • Караван
  • Громадське ТБ
  • ZIK
  • Перший Незалежний
  • Рада
  • Наталі
  • Трофей
  • Терра
  • Наука
  • Фауна
  • ТРК Київ
  • Сварожичі
  • 5 канал (Зеонбуд)
  • UA: Культура (Зеонбуд)
  • Рада (Зеонбуд)
  • Україна 24 (Зеонбуд)
  • ZIK HD
  • Mist TV (ZIK Львів)
  • 5 канал HD
  • News One HD
  • 4 канал
  • Сварожичі
  • Перший Незалежний
  • ТВ 5 (Запоріжжя)
  • ATR HD
  • Oboz TV
  • Україна 24
  • Донбас
  • 34 канал (Дніпро)
  • Рабінович ТБ
  • Надія ТБ
  • Сонце
  • 5 канал
  • Київська Русь
  • Вінтаж ТБ
  • Прямий
  • UkrLive
  • Канал 112
  • Максі НАШ

Спутник Amos 3/7

  • 4 канал
  • Перший діловий
  • UA: Закарпаття
  • Канал 112
  • Прямий HD
  • NewsOne
  • UA: Культура
  • UA: Донбас
  • Канал 112 HD
  • Новини 24
  • Еко ТБ
  • Прямий
  • UA: Перший
  • UA: Крим
  • Перший Західний
  • Возрождение ТВ
  • Boutique TV
  • ЧП Інфо
  • ТРК Чорноморська
  • Малятко
  • Телевсесвіт
  • Галичина
  • Правдатут
  • 8 канал
  • Genuine TV
  • 12 канал (Луцьк)
  • Oboz TV
  • ATR HD
  • ATR SD
  • Lale SD

Спутник Hot Bird 13B/13C/13E

  • UATV
  • Канал 112
  • Україна 24

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