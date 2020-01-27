Сериал «Ведьмак» может побить рекорды просмотров среди оригинальных сериалов Netflix. За первые 4 недели проект посмотрели свыше 76 млн подписчиков сервиса, передает Cyber.sports.ru.

Сообщается, что в процентном эквиваленте сериал посмотрели почти 46% всех пользователей платформы. Стоит учесть, что именно с выходом «Ведьмака» Netflix изменил систему подсчета просмотров: теперь они засчитываются не за 70% эпизода, а всего за 2 минуты просмотра.

Напомним, сериал «Ведьмак» вышел 20 декабря 2019 года. Он был снят на основе серии книг польского писателя Анжея Сапковского.

К слову, как отмечает ресурс, вскоре после дебюта «Ведьмака» на Netflix закономерно возрос и интерес пользователей к книгам — Сапковский стал самым популярным писателем на Amazon.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.