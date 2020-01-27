Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания огласил рейтинг популярности украинских телеканалов среди пользователей IPTV/OTT по итогам третьего квартала минувшего года. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

В целом показатели за третий квартал практически не отличаются от данных, обнародованных Нацсоветом и агентством Big Data Ua в июле 2019 года. Все так же десятку популярнейших среди украинских зрителей каналов формируют «1+1», «Украина», «ICTV», «СТБ», «Новый канал», «Интер», «2+2», «ТЕТ», «НТН» и «К1».

Среди развлекательно-информационных телеканалов лидируют «1+1», «Украина» и «ICTV». Ниже расположились «Интер», «НТН» и «UA:Первый».

Рейтинг развлекательных каналов возглавили «СТБ», «Новый канал» и «2+2». Кроме них в пятерку также вошли «ТЕТ» и «К1».

Наиболее популярными среди информационных каналов по-прежнему являются «112 Украина», «NewsOne» и «Прямой». Четвертое место у «Эспрессо», а пятое — у «24 канала».

Излюбленным познавательным каналом украинцев остался «MEGA», вто время как «Discovery Channel» и «National Geographic» поменялись местами в сравнении с данными за июль 2019 года. В рейтинге каналов фильмопоказа также произошли некоторые изменения: «FOX» и «Enter-фильм» все так же лидируют, однако канал TV1000 East вытеснил из первой тройки «ВОЛЯ CINE+ HIT».

Среди детской аудитории наибольший спрос на телеканалы «ПлюсПлюс», «Cartoon Network» и «Пиксель». Меломаны предпочитают «М1», «Music Box UA» и «EU Music», а любители спорта — «Футбол1», «Футбол2» и «XSPORT», хотя во втором квартале предыдущего года третье место было у «Eurosport 1».

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