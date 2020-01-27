Sharp готовится представить свою модель телевизора с OLED-дисплеем. По предварительным данным, увидеть новинку от компании можно будет уже с 26 февраля, передает iXBT.com.

Согласно данным, в своих новых телевизорах Sharp будет использовать панели OLED от LG Display. Стоимость устройства превысит 2750 долларов, продажи стартуют в первом полугодии.

Отмечается, что на данный момент Sharp занимает третье место на японском рынке телевизоров.

К слову, во второй половине прошлого года японский производитель показал миру телевизор с жидкокристаллическим дисплеем диагональю 120 дюймов, разрешением 8K и поддержкой сети 5G.

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