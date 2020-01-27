Услугами ОТТ-платформы НТВ ПЛЮС пользуются более 150 тысяч человек.

Российский оператор платного телевидения НТВ ПЛЮС сообщил, что по итогам 2019 года нарастил абонентскую базу собственного OTT-сервиса до 151,5 тысяч подписчиков. Это на 81% больше по сравнению с 2018 годом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оператора.

Вместе с тем сообщается, число зрителей онлайн‐сервиса, одновременно являющихся «спутниковыми» абонентами оператора, в минувшем году составило 14%.

«Прошедший год продемонстрировал, что основные тренды не изменились: продолжается миграция аудитории в цифровую среду, зритель становится всё менее и менее «привязан» к одному экрану, растут доступность интернета и скорость передачи данных. Поэтому будущее за операторами, которые могут предложить интегрированные продукты и качественные услуги во всех средах. Увеличение аудитории онлайн-телевидения показывает, что выбранная нами стратегия верна: сотрудничество с популярными библиотеками, удобная схема продаж и современные технические решения обеспечивают успешное развитие собственной ОТТ-платформы», – говорит директор департамента цифровых продуктов НТВ ПЛЮС Константин Смирнов.

В НТВ ПЛЮС также заявляют, что компании удалось повысить уровень удержания абонентов (тех, кто продлил подписку на следующий период) до более чем 85%.

Абоненты ОТТ-платформы НТВ ПЛЮС в прошлом году предпочитали смотреть фильмовые, познавательные, спортивные, взрослые и детские телеканалы, среди которых наибольшей популярностью пользовались:

в категории киноканалов – КИНО ТВ, КИНОКОМЕДИЯ и КИНОХИТ;

в пакете «Познавательный» – Discovery Channel HD, TLC HD и National Geographic;

в пакете «Детский» — Disney, Cartoon Network и Мульт;

среди каналов для взрослых – Blue Hustler, Русская ночь и Barely legal;

в категории спортивных – МАТЧ, МАТЧ ПРЕМЬЕР HD и МАТЧ! Футбол 1.

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