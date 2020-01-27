Вещание телепрограмм со спутника продолжится в открытом виде.

Телеканал NEWSONE принял решение не кодировать сигнал со спутника. Об этом он сообщил на официальном сайте.

«Известные украинские телеканалы группы StarLightMedia, все каналы 1+1 media, InterMediaGroup и Медиа Группы Украина в конце января будут доступны только у определенных спутниковых провайдеров на платной основе. Вместе с тем, на основных «украинских» спутниках Amos и Astra в бесплатном показе останутся тематические телеканалы. Среди них и информационно-новостной телеканал – NEWSONE», – говорится в информационном сообщении.

Таким образом, пользователи спутникового телевидения смогут и дальше принимать сигнал телеканала с двух космических аппаратов: Astra-4A (4,8 гр.в.д.) на частоте 12073 МГц и Amos-3 (4 гр.з.д.) на частоте 11140 МГц.

Напомним, ранее телеканал «Прямий» также заявил, что не будет кодировать спутниковый сигнал. Позже стало известно, что спутниковое вещание в открытом виде продолжит информационный телеканал «Украина 24».

Отметим, медиагруппы закодируют спутниковый сигнал своих каналов 28 января.

Добавим, годом ранее NEWSONE начал полноценное спутниковое вещание в HD-формате.

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