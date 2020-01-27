Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) не спешит отключать аналоговое вещание во временно оккупированных и граничащих с Россией территориях Украины. При том что законодательно запрет на использование аналоговой технологии телевидения действует с 31 декабря 2019 года, передает Детектор Медиа.

Как сообщил генеральный директор Концерна РРТ Сергей Микрюков, в КРРТ пока не планируют отключать аналог и надеются, что в скором времени выйдет соответствующее распоряжение о продлении сроков использования данной технологии. Речь идет о продлении работы в аналогового вещания на территориях, граничащих с РФ и временно оккупированных областях.

А на всей остальной территории Украины действительной остается редакция Плана использования радиочастотного ресурса, запрещающая использование аналогового ТВ после 31 декабря 2019 года.

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