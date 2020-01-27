Кабинет Министров принял решение, направленное на упрощение процесса внедрения связи 4G в Украине. В частности, операторы теперь не должны выигрывать тендер на получение лицензии, передает Интерфакс-Украина.

Согласно новому решению, мобильные операторы смогут получить свои частоты в диапазоне 900 МГц без тендера, путем возобновления уже существующих лицензий. Более того, новые лицензии позволят телекомщикам не только внедрять 4G, но и развивать другие цифровые технологии.

«Уже в феврале-марте операторы обновят свои лицензии. Далее в апреле свою сеть начнет развивать оператор «Интертелеком», — сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Вследствие перераспределения диапазонов частот между операторами, предлагается реализовать по 10 МГц в каждом регионе каждому оператору на срок в 15 лет. Также Кабмин снизил стоимость лицензий, пересмотрев механизм оплаты: ежегодное увеличение шага платежей для каждого следующего года после пяти лет действия лицензии снижено с 10% установленной стоимости до 5%.

Напомним, в августе прошлого года украинские мобильные операторы приняли решение совместными усилиями ускорить цифровизацию страны. Они перераспределят 4G-частоты для более эффективного их использования.

Спустя время, осенью, Киевстар, Интертелеком, lifecell и Vodafone подписали с Кабмином общий план мероприятий, направленных на выполнение указа Президента Украины В. Зеленского об обеспечении общенационального покрытия 4G/LTE.

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