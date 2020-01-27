28 января открывается 22-я международная выставка-форум CSTB.Telecom&Media’2020– международный проект, единственное ежегодное отраслевое мероприятие, которое собирает на единой площадке всех специалистов в области платного телевидения, телеком и медиаиндустрии.

Посетителей ждут выступления российских и международных экспертов, оживленные дискуссии, презентации ведущих игроков рынка. Всего в течение трех дней пройдет 19 тематических секций и мероприятий, свои доклады озвучат свыше 200 топовых спикеров.

Деловая программа выставки включит в себя круглый стол «Глобальная экосистема видеосмотрения» и два глобальных тематических потока, ориентированных на потребности специалистов разного профиля: форум Content Summit Russia и форум «Технологии и сервисы». В рамках тематических форумов пройдет ряд специализированных теоретических и практических мероприятий: обзорных сессий, дискуссионных панелей и практикумов.

В ПРОГРАММЕ 28 января. 11:00–13:30. Пленарный круглый стол «Глобальная экосистема видеосмотрения». К участию приглашены: Александр Жаров (Роскомнадзор), Алексей Янчишин (Национальная Медиа Группа), Алексей Краснов (Газпром-Медиа Холдинг), Диана Самошкина (Ростелеком), Ксения Ачкасова (Mediascope), Рафаэль Абрамян (Rambler Group), Николай Орлов (Триколор), Алексей Волин (Минкомсвязь РФ), Алексей Ефимов (Первый Канал. Всемирная Сеть), Леонид Савков (Яндекс), Олег Туманов (Иви.ру), Игорь Мишин (ПАО «МТС»), Ван Хуасинь (HUAWEI). Модератор: Ксения Болецкая (Ведомости) ФОРУМ СONTENT SUMMIT RUSSIA 28 января. 14:00 – 17:00. Сессия «ТВ и видеоконтент». 29 января. 11:00 – 13:00. Сессия «Маркетинговые кейсы по продвижению контента». 29 января. 10:30 – 13:00. Сессия «Российский рынок ОТТ и видеосервисов». 29 января. 14:00 – 15:30. Сессия «Российский киноконтент – производство и дистрибуция». К участию приглашены: Сергей Сельянов (Ассоциации продюсеров кино и телевидения, кинокомпания СТВ), Александр Акопов (CosmosStudio), Федор Бондарчук (ArtPictures Studio, киностудия «Ленфильм», продюсер, режиссер, актер), Влад Ряшин (Star Media), Рафаел Минасбекян (ГПМ КИТ), Иван Голомовзюк (1-2-3Production, телеканал ТВ-3), Софья Квашилава (OKKO Entertainment, Rambler Group), Александр Котт (режиссер, сценарист, продюсер). Модератор: Сусанна Альперина (Российская газета). 29 января. 15:40 – 17:00. Сессия «Закупка и адаптация зарубежного контента». К участию приглашены: Влад Ряшин (Star Media), Юлия Иванова (Марс Медиа Энтертейнмент), Владимир Утин («Леан-М», подразделение Sony Pictures Television в России), Иван Самохвалов (Среда), Марина Белова (Пятый канал). Модератор: Сусанна Альперина (Российская газета). 29 января. 15:40 – 17:00. Презентации студии «КИРИЛЛИЦА» и компании «True Dubbing». 29 января. 15:30 – 17:00. Мастер-класс «Школа Первого канала». 30 января. 11:00 – 12:30. Дискуссионная панель «Авторские права и борьба с пиратством». ФОРУМ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ 28 января. 14:00 – 15:30. Дискуссионная панель «Форматы сверхвысокой четкости. Маркетинг и развитие бизнеса». 28 января. 14:00 – 17:00. Семинар Cloud CAS и Trusted Home IRDETO. 29 января. 10:30 – 12:30. Дискуссионная панель «Спутниковые операторы связи в эпоху «Индустрии 4.0»». 29 января. 13:00 – 15:00. Сессия «Повышение бизнес-эффективности телеканалов посредством дополнительных сервисов». 29 января. 13:30 – 18:00. Сессия региональных операторов.

Параллельно основной деловой программе, 28 и 29 января в зоне «Атриум» (зал 8) на выставке CSTB. Telecom & Media пройдут презентации компаний Riedel Communications, Elecard, Skyline Communications, НПК РоТеК, Уфанет, APPEAR TV, Русский народный канал Жар-Птица, ТВИП Медиа, Глоубкаст, Имаклик Сервис, Первый ТВЧ, WISI, Irdeto, Azercosmos, РТП-Медиа, ПЛАНАР, GS Labs, Stream Labs, ВОЛИУС, Телеканал ТРИ АНГЕЛА, Universal Distribution, МСК Мобайл, ТМ ID.WORLD, Nice People At Work, BITMOVIN, Майкроимпульс, Винтера.ТВ, BroadView, EPG Service и CDNvideo.

В расписании мероприятий могут быть изменения, которые лучше всего проверять в мобильном приложении CSTB. Telecom & Media в разделе ФОРУМ. В приложении также содержится платформа для назначения встреч, подробная информация об участниках, удобная навигация по выставке и расписанию мероприятий, а также система назначения деловых встреч. Загрузить приложение можно бесплатно по адресу https://app.eventicious.com/cstb/.

О ВЫСТАВКЕ

CSTB.Telecom&Media’2020 — это масштабная экспозиционная часть, как и деловая программа, разделенная на два тематических зала: «Технологии и сервисы» и «Производство и продвижение контента».

В зале «Технологии и сервисы» (зал 7) свои разработки и сервисы представят производители технологий и оборудования для производства видеоконтента (ТВ, цифровые платформы, VR), мультисервисные операторы, кабельные/IP/мобильные сети, провайдеры ШПД, системные интеграторы, производители и поставщики ТВ и кинооборудования, а также компании, представляющие облачные технологии, оборудование 4К и 8К, оборудование и технологии 5G, системы и технологии «Умный дом».

Среди участников: ACE Marketing inc., Appear TV, Astro Strobel GMBH, CDNvideo, CLICKPDU, Dune HD, Forotel, GS Labs, ID.World, Imaqliq, Irdeto, LiveU, NAGRA, Omni Remotes, Reako Technology, Riedel Communications, Skyline Communications, Sumavision Technologies, Tech4Home, TVIP, Universal Communications, Unionman Technology, Verimatrix, WISI, Волиус, Кабельные Сети НПО, Контур-М, NAG, НИИ Телевидения, НПП ОСТ, Планар, ПРОФИТТ, Ротек, Софтлаб-НСК, Спец-TV, Stream Labs, ТВБизнес, ТЕКО, Телевидеодата, Телетор, Телко Груп, Триколор, Чувашкабель и другие.

В зале «Производство и продвижение контента» (зал 8) посетители выставки смогут пообщаться с представителями российских и зарубежных телеканалов и медиахолдингов, производителями контента, продакшн студиями, дистрибуторами контента, правообладателями, кинокомпаниями, телекомпаниями, продюсерскими центрами, анимационными студиями, операторами и разработчиками VoD / OTT решений, онлайн-кинотеатрами, спутниковыми операторами.

Среди экспонентов восьмого зала: Eutelsat, FOX Networks Group Russia, Globecast, HOME 4K, NHK World-Japan, SES Россия, Shot TV, Sony Pictures Television, THEMA, UFC TV, Universal Distribution, Азеркосмос, Анекдот ТВ, Газпром Космические Системы, Глазами Туриста HD, Еда ТВ, Жар-Птица, Живая Природа HD, Интерспутник, Кабельщик, Космическая Связь, Медиа Бродкастинг Груп, Медиа-Телеком, Медиалогистика, телерадиокомпания МИР, Мобильное Телевидение, НПО СВЯЗЬПРОЕКТ, НТВ, телеканал Оружие, Первый канал. Всемирная сеть, Первый ТВЧ, РБК, Ред Медиа, Ростелекос, Ростелесеть, РТП-Медиа, Связь-Инжиниринг, СТС KIDS, ТАЙМ Медиа Груп, телеканал Три Ангела, Уфанет, ФЕНИКС ПЛЮС КИНО, Цифровое Телесемейство, Элекард, телеканал Ювелирочка и другие.

В восьмом зале посетители также смогут ознакомиться с объединенными тематическими экспозициями Content.Market (Союзмультфильм, КИРИЛЛИЦА, анимационная студия Паровоз и True Dubbing) и OTT.Market (NovaKid, Nice People At Work, BroadView, Matvil, Bitmovin, Microimpuls, Vintera.TV, CDN.Video, EPG Service, 24часаТВ и more.tv)

Регистрация доступна на сайте www.cstb.ru.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.