Apple показала, как может выглядеть самая новая версия iMac. Интересной особенностью компьютера станет то, что он может быть выполнен в виде изогнутого стеклянного листа со встроенной клавиатурой и дисплеем, передает iXBT.com.

Согласно данным Управления по патентам и товарным знакам США, новое запатентованное устройство Apple будет представлено единым тонким листом с изогнутой нижней частью, в которой и будет встроена сенсорная клавиатура.

Кроме того, на задней части компьютера будет размещен блок, в который, вероятно, будут помещены основные электронные компоненты и порты подключения периферийных устройств и питания.

Однако говорить о выходе такого устройства пока не приходится. Ресурс отмечает, что Apple еженедельно патентует множество различных разработок, однако часть из них может и вовсе не увидеть мир.

Напомним, уже в этом году на рынок может выйти iPhone со сгибающимся экраном. Для его производства Apple планирует заказать OLED-панели у корейского производителя LG.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.