Пилотные зоны развёрнуты на базе оборудования компаний Huawei и Cisco.

В Минске, столице Беларуси, телекоммуникационный оператор МТС тестирует связь по стандарту 5G. Об этом пишет издание TVnews.by.

Отмечается, что работа опытных зон осуществляется на существующей инфраструктуре оператора в диапазоне 3600–3700 МГц.

В ходе проведённых тестов, оператору удалось достичь скорости передачи данных более чем в 1 Гбит/с. Для тесторования использовались роутер HUAWEI 5G CPE Pro, а также смартфон Huawei Mate 20X.

Напомним, ранее стало известно, что мировые лидеры по внедрению услуг 5G объединились, чтобы создать первый в своём роде международный форум, в задачи которого будет входить ускорение запуска решений, связанных с внедрением технологии 5G и современных решений в сфере мобильной связи.

В январе текущего года строительство 5G-сетей стартовало на территории Польши.

Вместе с тем Министерство связи Японии планирует инициировать систему, в рамках которой каждый пользователь интернета в стране будет обязан платить небольшой сбор, а вырученные средства будут направляться на обслуживание инфраструктуры оптико-волоконной сети, которая необходима для функционирования в Японии мобильных сетей в стандарте нового поколения 5G.

В Украине также ведутся работы в направлении развития сетей пятого поколения. Регулятор продолжает высвобождение частотного спектра в диапазоне 700 МГц, определенного как приоритетный для запуска сетей 5G.

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