Судьба соглашения о слиянии индийских операторов Dish TV и Airtel DTH зависла в воздухе из-за разногласий касательно структуры сделки

Переговоры между операторами DTH-платформ Dish TV India и Airtel Digital TV зашли в тупик по причине разногласий касательно структуры соглашения, – передаёт агентство Bloomberg.

В сообщении агентства говорится, со ссылкой на анонимные источники, что принадлежащая Essel Group компания Dish TV рассматривает возможность продажи бизнеса за денежные средства, а не через сделку об обмене акциями. В то же время, компания Bharti Telemedia, являющаяся DTH-подразделением компании Bharti Airtel, желает предложить акции.

Столкнувшись с огромными долгами, медиа-магнат Субхаш Чандра решил избавиться от ряда активов, дабы уменьшить долговой прессинг на Essel Group. Компания продала 26.7% акций ZEEL за 8567.18 индийских рупий. Это снизило её долю в ZEEL до менее 5%.

В сообщении агентства говорится, что окончательное решение ещё не принято, и переговоры могут возобновиться в любой момент. При этом сами компании Bharti Airtel и Dish TV отказались комментировать ситуацию.

Возможное слияние между игроками сектора DTH рассматривается компанией Bharti Airtel как стратегическое решение, которое поможет выиграть конкурентную борьбу с принадлежащей Мукешу Амбани компанией Reliance Jio Infocomm, которая недавно приобрела контрольные пакеты акций компаний DEN Networks и Hathway Cable & Datacom, занимающихся дистрибуцией кабельных каналов.

Согласно данным за июль-сентябрь из отчёта Индикатор эффективности (PIR), подготовленного Индийским регулятором телекоммуникаций (TRAI), доля компаний Dish TV и Airtel Digital TV на рынке составила 31.23% (21.64 миллиона) и 23.39% (15.93 миллиона) соответственно.

После слияния компаний Dish TV и Videocon d2h и последующего за этим закрытия компании Independent TV (ранее – Reliance Digital TV) рынок DTH в Индии разделён между четырьмя игроками – Tata Sky, Dish TV, Airtel и Sun Direct.

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