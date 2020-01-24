Начав планировать новый онлайн-бизнес пользователи сталкиваются с новыми техническими терминами. Часто эти термины кажутся одинаковым – даже если на деле они означают совершенно различные вещи.

Для тех, кто запускает новый web-сайт, часто сложно разобраться в разнице между двумя терминами: провайдер услуг хостинга (HSP или web-хостер) и провайдер услуг доступа в интернет (ISP). Эти две совершенно разные услуги критически важны после того, как пользователь запустит web-сайт и начнёт привлекать новых посетителей.

Разница между хостинг-провайдером и интернет-провайдером заключается в следующем. Web-хост – это место, куда загружаются файлы web-сайта (web-странички, картинки, видео и т.д.). В качестве примера хостинг-провайдера, приведём компанию CityHost, перейдя на сайт которой https://cityhost.ua/, пользователи могут заказать хостинг сайтов с современными технологиями.

Интернет-провайдер – это поставщик интернет-услуг, которые понадобятся вам (или вашим пользователям) для подключения к сети. В качестве провайдеров можно привести такие компании:

Ланет.

Триолан.

Укртелеком и т.д.

Давайте поговорим подробнее о каждом из провайдеров.

Что такое хорстинг-провайдер

Web-хостинг – это, собственно, то место, где будет жить web-сайт. Несмотря на то, что сайт кажется чем-то грандиозным и целостным, по сути, он представляет набор файлов. Когда сайт выкладывается в сеть – эти файлы копируются на сервера, установленные в офисе web-хостера, после чего становятся доступными пользователям, подключенным к интернету.

Представьте себе web-хост в качестве территории, куда вы отправляете странички web-сайта, картинки, видео и всё остальное, что желаете разместить на сайте. Вы создаёте странички, картинки, видеофайлы на локальном компьютере, а web-хостер делает это доступным всему миру.

Сервера web-хостинга могут располагаться в любой точке Земли, при этом многие хостинг-провайдеры имеют множество площадок в разных уголках мира.

Чтобы разместить web-сайт в интернете, необходимо приобрести план web-хостинга у хостинговых организаций. Mediasat рекомендует приобретать хостинг у украинской компании CityHost. У этого хостера к заказу доступны различные услуги, в том числе и регистрация домена – для этого нужно перейти по адресу https://cityhost.ua/domain/ и следовать инструкциям сайта.

Существует множество различных тарифных планов web-хостинга. Большинство web-хостинговых компаний предлагает начать с низкого уровня хостинга, который стоит недорого, и по мере роста web-сайта перейти на более дорогой тариф, который предлагает больше места и большую пропускную способность.

Совет: Несмотря на то, что большинство web-хостов предлагают схожие наборы услуг по схожим ценам, мы рекомендуем выбирать только те компании, которые предлагают поддержку в режиме 24/7.

Что такое провайдер услуг доступа в интернет

Для просмотра web-сайтов, использования электронной почты и прочих услуг всемирной сети, пользователям потребуется каким-то образом подключаться к интернету.

Вот здесь и придётся подумать о провайдере услуг доступа в интернет. Вы можете подключаться к интернету через кабельный модем или через беспроводной маршрутизатор (роутер). Однако, в любом случае услуги подключения предоставляет интернет-провайдер (ISP).

В отличие от услуг web-хостинга, которые можно получать от компаний, расположенных в любой точке мира, ваш провайдер должен быть компанией, предоставляющей услуги в вашем географическом регионе. Чаще всего люди используют услуги интернет-провайдера у себя дома и подключаются к интернету с помощью кабельного соединения или беспроводного модема (Wi-Fi) для выхода в интернет.

Когда люди путешествуют – с целью отдыха или по бизнес-вопросами – они используют и другие способы выхода в интернет. В местах общего пользования – таких, как кафе, торговые центры, аэропорты, отели и т.д. – предлагается бесплатное подключения к интернету через Wi-Fi. Несмотря на то, что такой способ выхода в сеть удобен, следует помнить, что хакеры могут получать доступ теоретически к любому устройству, подключаемому к публичной сети, просматривая и копируя конфиденциальную информацию.

Предупреждение: Когда вы используете точку общего доступа Wi-Fi, ваше соединение может быть небезопасным, что позволяет хакерам получить доступ к конфиденциальной информации, хранящейся на ваших устройствах.

Из-за рисков, связанных с использованием точек общего доступа Wi-Fi, люди, которые часто путешествуют, предпочитают использовать в качестве точки доступа для подключения к интернету свой мобильный телефон, что является более безопасным методом. Большинство операторов сотовой связи предлагают эту возможность за дополнительную плату – в качестве дополнительной услуги к существующему тарифному плану.

Подведём итоги

Как вы уже убедились, хостинг-провайдеры и интернет-провайдеры – это два совершенно различных вида компаний.

Ваш web-хост – это то, что вы будете использовать для того, чтобы загружать свои web-сайты в интернет, делая их доступными для каждого, кто подключён к всемирной паутине. У вас есть множество вариантов для выбора web-хостинга, и при этом он может быть расположен в любой точке мира.

А провайдер услуг доступа в интернет – это компания, которая предоставит подключение к интернету. Ваш провайдер услуг доступа в интернет должен являться компанией, обслуживающей клиентов в вашем географическом регионе, и выбор здесь обычно ограничен.

Выбор провайдера услуг доступа в интернет не столь сложная задача (главное – чтобы провайдер предоставлял нормальную скорость), ибо подключение само по себе лишь открывает вам дверь в интернет. Выбор web-хоста, напротив, требует более взвешенного и продуманного подхода.

Web-хост – это место, куда вы будете загружать страницы сайта, изображения, видео и т.д., обеспечивая людям со всего мира возможность получения доступа к вашему web-сайту.

Интернет-провайдер – это компания, услугами которой вы (и ваши посетители) пользуются для получения доступа к интернету.

Вы будете использовать лишь один web-хост для размещения своего web-сайта, однако для получения доступа к интернету вы можете пользоваться услугами множества различных интернет-провайдеров.

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