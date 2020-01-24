В Британии владелец заведения оштрафован на 18 000 фунтов стерлингов за нелегальную трансляцию спортивных каналов

В Британии владелец заведения оштрафован на 18 000 фунтов стерлингов за нелегальную...

Владельцу паба в Уотфорде предписано выплатить штраф в сумме 18 000 фунтов стерлингов за нелегальную трансляцию в его заведении каналов Sky Sports.

Томас Конили из городского паба Dick Whittington был заочно признан виновным в совершении трёх правонарушений, связанных с нечестным приёмом телевизионных программ. Программы Sky Sports разрешается включать лишь в заведениях, получивших лицензию на территории Великобритании в рамках коммерческого соглашения с Sky Business.

Коннели был оштрафован на 3000 фунтов стерлингов за правонарушение. Помимо этого, ему было предписано оплатить судебные издержки в размере 9 787.18 фунтов стерлингов, а также доплату потерпевшему в размере 120 фунтов стерлингов. Общая сумма, которую следует выплатить, составила таким образом 18 907.18 фунта стерлингов.

Джордж Лоусон, возглавляющий в Sky отдел борьбы с коммерческим пиратством, сказал: «Для нас крайне важно, чтобы компании знали о последствиях незаконного показа каналов Sky Sports – это серьезная проблема, которая наносит ущерб индустрии пабов, и тем лицензиатам, которые предпочитают транслировать на экранах контент таким образом, следует понимать, что они рискуют быть пойманными и выплатить огромные штрафы».

Для Коннели это уже второй случай, когда он осуждён за преступление, связанное с нарушением Закона об авторских правах, чертежах и патентах от 1988 года.

Менеджер по обвинению в FACT Стивен Джеррард добавил: «Наша цель состоит в том, чтобы помочь создавать эффективную систему сдерживания для тех, кто пытается нелегальным путём демонстрировать контент Sky в своих заведениях. FACT будет продолжать защищать права интеллектуальной собственности своих клиентов, преследуя тех, кто продолжает нарушать закон».

Судебное производство было открыто по иску организации FACT, которая защищает интересы производителей контента и продукта, а также кино- и телеиндустрии.

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